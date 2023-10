«En humour, il faut être productif pour durer dans le métier»: Anas Hassouna présente deux spectacles cet automne

Cet automne, Anas Hassouna met les bouchées doubles. En plus de présenter le spectacle Surtout Anas avec Oussama Fares et Charles Brunet, l’humoriste poursuit le rodage de son prochain one-man show.

S’il s’agit de leur première tournée en bonne et due forme, Anas Hassouna, Oussama Fares et Charles Brunet évoluent ensemble depuis un bon moment déjà. Les deux premiers se sont d’abord liés d’amitié au secondaire, avant de faire la connaissance du troisième, il y a cinq années. La première étincelle a donné lieu à une complicité mise à profit dans Surtout Anas, et ce, autant sur scène qu’en dehors.

«La tournée, c’est un exercice qui peut être difficile en raison des grands moments de solitude. Alors je me considère chanceux de vivre ça avec deux gars qui sont réellement mes amis dans la vie de tous les jours», remarque Anas Hassouna.

Les trois humoristes se succèdent donc sur scène pour briller individuellement au cours de chaque soirée, en plus de se réunir à différentes occasions pour des sketches et des numéros servis en formule trio.

«Une belle diversité»

Sur la route depuis quelque temps déjà, les trois humoristes ont été étonnés de découvrir un public encore plus varié que jamais dans les salles où ils promènent leur spectacle. Déjà habitués à une diversité culturelle dans leurs parterres, leurs gradins sont désormais peuplés de générations différentes.

«On a toujours eu des Blancs, des Noirs, des Arabes, etc., dans nos salles. Mais maintenant, on voit aussi une grande diversité dans l’âge des spectateurs. Il y a des jeunes, des gens dans la quarantaine et même leurs parents. Et ils nous disent souvent après le spectacle à quel point ils ont été étonnés de voir que notre humour résonnait avec eux. C’est vraiment très cool», avance Anas Hassouna.

Bientôt en solo

Parallèlement à Surtout Anas, le comique montera également sur scène ici et là dans les prochaines semaines pour façonner Nous, un nouveau spectacle solo qu’il dévoilera officiellement l’an prochain. Un exercice demandant, certes, mais nécessaire pour l’humoriste.

«L’offre est tellement complète qu’on n’a pas le choix: en humour, il faut être productif pour durer dans le métier. Et comme on ne présente qu’une vingtaine de minutes chacun dans Surtout Anas, c’est bon de se garder en forme en écrivant toujours de nouvelles blagues», remarque-t-il.