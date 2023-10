En mode liste: voici cinq romans qui dévoilent la vie cachée d’écrivains connus

Concours de circonstances, plusieurs romans de la rentrée se penchent sur la vie d’écrivains célèbres dont on ne sait pas toujours tout. Les voici.

Vie et mort de Vernon Sullivan

Les très nombreux fans de Boris Vian vont ici pouvoir découvrir un pan assez absurde de sa vie, qui a eu lieu juste après qu’il eut failli remporter le Prix de la Pléiade avec L’écume des jours. Criblé de dettes, un jeune éditeur va en effet lui faire comprendre que seul un best-seller pourrait sauver de la faillite la petite maison qu’il dirige. Qu’à cela ne tienne. Vian va le lui écrire, de surcroît en 10 jours seulement. Il suffit « d’inventer de toutes pièces un auteur américain à scandale. Noir et alcoolique de préférence. Et victime de la censure de son pays ». Ça sera Vernon Sullivan qui, bien caché derrière la plume de Vian, pondra J’irai cracher sur vos tombes. Un livre qui obtiendra le succès désiré, mais qui sera pour Vian un vrai cadeau empoisonné.

Matrix

Rédigés au tournant du XIIIe siècle, les Lais de Marie de France ont remporté un très vif succès en leur temps. Pourquoi ? La raison est toute simple : parce que les aventures racontées étaient en français. De fait, Marie de France a été la toute première femme de lettres à écrire en français. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, on ne sait pas grand-chose d’autre sur elle.

L’écrivaine américaine Lauren Groff se charge d’y remédier en nous offrant le récit possible de son parcours hors-norme. Car même si Marie de France avait du sang royal dans les veines, elle a été expulsée de la cour pour être envoyée dans une obscure abbaye d’Angleterre... où elle trouvera la lumière à sa façon.

Mary

Comment une jeune femme du début du XIXe siècle bien sous tous rapports a-t-elle pu imaginer une histoire aussi terrible que celle du Dr Victor Frankenstein et de sa monstrueuse créature composée de morceaux de cadavres ? Pour le savoir, il suffit de lire ce très bon roman consacré à la femme de lettres britannique Mary Shelley. Parce que dans la vie de cette femme hors du commun, il y a eu deux étés particulièrement mémorables : celui de 1816, au cours duquel elle entamera la rédaction de son célébrissime Frankenstein ou le Prométhée moderne, ainsi que celui de 1812. Cet été-là, à 14 ans, elle a été envoyée en Écosse dans la famille Baxter et ce qu’elle y a vu et vécu a profondément frappé son imaginaire. On vous laisse le soin de découvrir pourquoi.

William

Entre 1585 et 1592, on ne sait pas trop ce que William Shakespeare a bien pu fabriquer. Comme si toutes les traces de son existence avaient été soigneusement effacées. Ces sept années nébuleuses ont d’ailleurs un nom : les « années perdues ». Et ce sont ces années qui vont ici être imaginées.

En 1585, Shakespeare a 21 ans. Mais déjà, il est marié et père de trois enfants. Alors voilà, c’est sans doute ce qui l’a amené à quitter Stratford-upon-Avon. Il avait besoin d’air et rêvant de faire du théâtre, il a peut-être tout laissé tomber pour rejoindre la Compagnie des Comédiens de la Reine. Avec laquelle il se serait produit chaque soir dans des villes différentes... malgré la peste qui commençait à sévir.

Ce qui est intéressant, avec ce roman, ce sont aussi toutes les interventions de l’autrice, qui se raconte en parallèle. À découvrir.

Les heures furieuses

Il y a deux ans, ce livre a été l’un de nos gros, gros coups de cœur et on n’a pu résister à la tentation d’en reparler !

Là encore, on va pouvoir découvrir une partie moins connue de la vie d’un célèbre écrivain. Ou plutôt d’une célèbre écrivaine, puisqu’il s’agit de Harper Lee, l’autrice du roman-culte Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur. En 1977, elle se serait intéressée de près à l’affaire du révérend Willie Maxwell. Suivant l’exemple de son bon ami Truman Capote, elle comptait écrire un livre s’inspirant d’un fait divers aussi sanglant que troublant. De ce côté-là, on peut dire qu’elle était servie : avant que Maxwell ne soit abattu pendant les funérailles d’une adolescente, tout portait à croire qu’il avait déjà assassiné six personnes. Mais chaque fois, grâce à un avocat bien retors, il avait pu s’en tirer.

Maintenant, reste à savoir pourquoi ce true crime très prometteur n’a jamais été publié.