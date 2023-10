«Tout le monde a ses combats » : Étienne Drapeau se dévoile dans son nouvel essai Vivre. Aimer. Souffrir. Et recommencer.

«J’ai écrit le livre que j’aurais aimé lire quand je souffrais», explique Étienne Drapeau. Après Le choix du bonheur, l’ancien hockeyeur professionnel devenu auteur-compositeur-interprète, conférencier et écrivain fait paraître son deuxième livre : Vivre. Aimer. Souffrir. Et recommencer.

«J’ai l’air du gars heureux, car j’ai fait le choix du bonheur», lance Étienne Drapeau qui a vendu plus de 7000 exemplaires de son premier livre qui abordait, justement, sa manière de voir la vie.

Écriture thérapeutique

L’artiste qui célébrera ses 20 ans de carrière en 2024 (on l’a découvert à Star Académie en 2004) use cette fois de son amour de la philosophie et de la psychologie pour aborder des thèmes reliés à la souffrance comme la maladie, le deuil, les échecs amoureux ou professionnels, les conflits. Un livre dédié à tous ceux qui vivent une épreuve et «qui se questionnent sur le sens de la vie.»

«Je dis cela en toute humilité; je sais que ce livre peut changer des vies. J’ai une personne très près de moi qui a l’alzheimer très profond et une conjointe qui a été tellement malade pendant la pandémie, mais les gens ne le savent pas, car je suis discret sur les réseaux sociaux», explique l’artiste de 45 ans qui a trouvé thérapeutique ce processus d’écriture.

Photo Agence QMI, Martin Alarie

Envie d'aider

Porte-parole de centres jeunesse, voyageur humanitaire, auteur-compositeur-interprète, Étienne Drapeau dit avoir envie de partager ce qu’il a appris, car il croit fermement qu’il peut aider les gens à sortir de la souffrance plus forts et plus résilients. De quelle manière? «En donnant un sens à l’épreuve», croit-il.

«Tout le monde a ses combats. La souffrance fait partie de la vie. Quand tu acceptes cela, tu es courageux. La vie, c’est un test; voilà l’une des plus grandes constatations que j’ai faites en écrivant ce livre-là», raconte l’artiste qui a fait paraître 9 albums en carrière, dont le plus récent, Le pont, est sorti en 2021.

Écrire ce livre fut un exercice à la fois difficile et enrichissant pour le chanteur « qui veut tout faire dans sa vie » et qui voit cette œuvre comme sa plus grande fierté.

Son objectif? Faire une différence dans la vie des gens; ce qu’Étienne Drapeau voit comme sa mission de vie et ce qu’il s’applique à faire à travers sa musique, ses conférences musicales et maintenant, ses deux ouvrages.

-Étienne Drapeau présentera La tournée 20 ans de carrière au public québécois en 2024.