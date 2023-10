ROY, Thérèse



Au CHSLD Alphonse-Rondeau, le 6 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Thérèse Roy, épouse de feu Gérard Bon.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Suzie Rondeau), son petit-fils Danny (Audrée Vendette), ses arrière-petits-enfants Léonie et Ludovic, son frère Gaston (Denise Coutu), sa soeur Rita (Yves Asselin), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 octobre 2023, de 9h à 10h en l'église de Lanoraie, suivi du service religieux de 10h à 11h.