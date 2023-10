Financement du PLQ : changez de cassette, lance le fils de Jean Charest

Sur un ton combatif qui rappelait celui de son père, Antoine Dionne Charest a invité samedi les médias à cesser de poser des questions sur le financement passé du Parti libéral du Québec.

«Il va falloir changer de cassette. Franchement, je pense qu'on a fait toute la lumière sur ça. Il va falloir que les médias changent leur cassette sur ça», a déclaré le fils de l’ex-premier ministre, Jean Charest, en ouverture du Conseil général du PLQ, à Drummondville.

Les journalistes, estime-t-il, ont beaucoup discuté des allégations entourant le financement du Parti libéral sous Jean Charest. «Là, on a jeté la base de la reconstruction du parti. C'est de ça, dont il faut parler. Pour le reste, vous en avez beaucoup, beaucoup discuté, je pense qu'on peut passer à autre chose. Le parti est prêt à passer à autre chose», dit-il.

Membre du comité sur la relance du parti, Antoine Dionne Charest aimerait que le débat porte plutôt sur les propositions contenues dans le rapport de quelque 80 pages déposé cette semaine.

Il cite notamment l’idée d’adopter une loi sur l’interculturalisme, mise de l’avant par le comité pour définir «les principes et les conditions sur lesquels reposent l’intégration des nouveaux arrivants, l’aménagement de la diversité culturelle et le vivre-ensemble».

Attaques contre la CAQ

«C'est quoi la politique du Québec en matière d'immigration? Je ne le sais pas, je ne sais pas. C'est quoi la politique du Québec en matière d'intégration des nouveaux arrivants?», a-t-il lancé pour critiquer la gestion du gouvernement caquiste dans ce domaine.

Le gouvernement Legault est difficile à suivre sur cette question, a-t-il fait valoir. «On dit qu'on veut augmenter les seuils d'immigration, et de l'autre côté, on dit qu'on veut les baisser», a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. Dionne Charest a de nouveau réitéré son désir de se porter candidat pour le PLQ éventuellement. Mais il ferme la porte à l'idée de diriger la formation.

«La chefferie : non, non, non. J'ai dit qu'un jour j'aimerais être député, j'aimerais me présenter pour le parti», a-t-il affirmé, en ajoutant qu’il était surtout présent, samedi, pour faire la promotion des idées présentes dans le rapport du comité sur la relance.

