Gangster à 15 ans, un gâchis

À la fin de l’été, la crainte d’un gang de rue a fait fermer une piscine publique prématurément dans l’est de Montréal.

Cette semaine, deux gangs rivaux terrorisent les enseignants, les autres élèves et le voisinage à l’école secondaire des Échos. Cette école flambant neuve est située à Vaudreuil-Dorion. Les jeunes qui sèment l’effroi sont en quatrième secondaire, ils ont donc 15 ou 16 ans.

Dimanche dernier, des coups de feu ont été tirés dans la bibliothèque publique du quartier Saint-Michel à Montréal. Deux jeunes ont été arrêtés en lien avec cet événement. Quinze et 16 ans. Ils seraient reliés à des gangs de rue.

Lorsqu’on nous rapporte ces faits, on nous explique le plus sérieusement du monde que ces gangs de rue s’affrontent. Ils se livrent des guerres de territoire et d’influence. Et ils «doivent» forcément s’armer dans les circonstances.

Arme blanche au minimum: on se promènera avec au moins un couteau glissé dans sa botte ou quelque part dans ses vêtements. Mais idéalement, il faudrait une arme à feu. Nous sommes en 2023 après tout.

Réagir?

Gangster à 15 ans... Mais quel désastre! Quel pathétique signe de pourrissement du tissu social! Notre société s’y est peut-être tristement habituée, mais on ne peut pas voir un si grand nombre de jeunes emprunter la mauvaise voie sans réagir.

À l’époque où le chômage s’élevait autour des 20% chez les jeunes, on aurait toujours pu mettre la faute là-dessus. Devant l’impossibilité de gagner des revenus honnêtement sur le marché du travail, des jeunes désespérés se tournent vers des activités illicites.

Or, en 2023, tout jeune qui veut gagner des revenus n’a qu’à offrir ses services. Déposez cinq curriculum vitae et vous obtiendrez au moins trois offres d’emploi dans la semaine! La raison de joindre les gangs, c’est la tentation de faire beaucoup d’argent vite. Ou pire encore, c’est qu’une culture du gangstérisme est en train de gangréner une partie de notre jeunesse.

Alors on fait quoi?

Avant de fouiller dans le tiroir des solutions de société et des actions gouvernementales, je vais me tourner vers les parents. Si ton jeune sort armé à 15 ans, tu as échappé quelque chose. Je sais que ce n’est pas simple d’être parent, je sais qu’on ne sait pas toujours tout ce que font nos jeunes, mais il y a une limite.

Si ton jeune est un gangster à 15 ans, tu as une responsabilité. Si tu l’as échappé dans le passé, tu as le devoir d’intervenir maintenant. Et s’il t’envoie promener, ton devoir va jusqu’à avertir les autorités. Vaut mieux voir ton rejeton arrêté aujourd’hui pour possession d’arme que le mois prochain pour meurtre.

Cela dit, oui, le milieu scolaire et les villes doivent aussi mettre le paquet pour offrir aux jeunes des activités et des installations sportives ou culturelles. Occuper leur temps et leur esprit à des activités positives.