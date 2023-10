Il faut protéger les victimes: ça suffit les peines «bonbon» pour les criminels!

«Va réfléchir dans ta chambre! Tu en sortiras quand tu auras compris que tu as mal agi.» Cette punition vous rappelle-t-elle quelque chose? C’était et c’est encore une punition utilisée auprès des enfants pour les aider à prendre conscience de leurs actes.

Une punition dite proportionnelle à la maturation de leur cerveau. Or, les enfants deviennent un jour des adultes et on s’attend à ce qu’ils aient compris la leçon. Et si ce n’est pas le cas, la punition sera alors proportionnelle à la gravité de leurs actes. Logique, non? Et pourtant...

Les lois C-5 et C-75 mises de l’avant par les libéraux traitent encore nos criminels comme des enfants. Pour preuve, de plus en plus de cas d’agresseurs sexuels purgent leur peine dans le confort de leur salon avec, en prime, le droit de jouer avec leur PlayStation ou de regarder Netflix et Disney+. Même les enfants punis n’ont pas droit à autant de distractions!

Politiques laxistes

En toute honnêteté, je trouve aberrant que les actes criminels soient à ce point banalisés. On ne parle pas ici de délits mineurs, mais d’agressions sexuelles, d’enlèvements et d'actes de harcèlement criminel. Ces crimes traités avec nonchalance et légèreté par le gouvernement libéral envoient inévitablement le message aux criminels qu’ils peuvent continuer de mal agir, puisqu’ils seront simplement envoyés «dans leur chambre» au lieu de prendre le chemin de la prison.

Ces politiques laxistes de remises en liberté sous caution entraînent d’ailleurs des conséquences néfastes. En réalité, depuis que les libéraux de Justin Trudeau ont pris le pouvoir en 2015, les crimes violents ont augmenté de 39%, les meurtres, de 43%, les crimes violents commis avec des armes à feu, de 101% et les meurtres liés aux gangs, de 108%!

Cette vague de criminalité est pancanadienne et Montréal n’échappe pas à ces chiffres effrayants soumis par Statistique Canada. Les rues de nos villes sont-elles encore sécuritaires comme l’affirme le ministre libéral de la Justice et procureur général, Arif Virani? La réponse est non.

Sanctions plus sévères

C’est la raison pour laquelle ce printemps, j’ai déposé le projet de loi C-325 qui vise à protéger les victimes d’actes criminels. On oublie trop souvent les victimes et leurs familles dans l’application de la justice. Une victime ne devrait jamais avoir à craindre de croiser son agresseur au détour d’une allée à l’épicerie. Toute personne, quelle qu’elle soit, devrait pouvoir déambuler librement dans les rues sans craindre qu’un criminel récidiviste relâché dans la nature commette un nouvel acte violent.

Mon projet de loi C-325 vise donc à sanctionner plus sévèrement les criminels qui brisent leurs conditions de libération. Les agents de probation auront désormais l’obligation de dénoncer ces infractions, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Rappelons-nous Marylène Lévesque, froidement assassinée par un meurtrier qui avait brisé ses conditions sans subir de représailles. S’il avait été dénoncé, il serait retourné en prison sur-le-champ. Une vie aurait été épargnée et une famille serait encore unie aujourd’hui.

Il est impératif que ces lois qui encadrent actuellement les criminels changent. Déposé au printemps dernier, le projet de loi C-375 sera débattu et voté plus tard cet automne. Au-delà de la partisanerie, le Bloc Québécois a compris l’urgence de la situation et a déjà décidé d’appuyer mon projet de loi, contrairement au Parti libéral et au NPD. Il est encore temps pour ces derniers de se rallier à la cause des victimes et leurs familles plutôt qu’à celle des criminels. «Allez réfléchir dans votre chambre, ai-je envie de leur suggérer. Question de retrouver votre “gros bon sens”...»

Photo fournie par Pierre Paul-Hus.

Pierre Paul-Hus

Député de Charlesbourg – Haute-Saint-Charles et Lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada