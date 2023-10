Israël et la Palestine: le débat qu'on ne veut pas tenir

On se doutait bien que le Hamas rassemblait des barbares, des extrémistes, bref des salauds. Son programme de 1998, révisé en 2017, énonce explicitement sa haine d’Israël. Comme l’a répété jeudi le secrétaire d'État américain, Antony Blinken : « Le Hamas n'a qu'un seul objectif, détruire Israël et assassiner les Juifs ».

C’est tout simplement pourquoi le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par la plupart des pays occidentaux. Et pourtant, depuis plus de quinze ans, les autorités israéliennes ont fait le choix de laisser l’organisation gouverner la bande de Gaza, tolérant les tirs de roquettes, dosant les représailles : de quelques bombardements ciblés à quelques jours de guerre pure et simple.

À Tel-Aviv, on n’ignorait certainement pas que leurs tunnels étaient efficaces, puisque chaque année, comme une fête ou un anniversaire à célébrer, de nouveaux missiles étaient envoyés vers le sud d’Israël. Il fallait bien les faire venir, les pièces, les assembler, ces roquettes, et apprendre à les installer, les orienter et les tirer.

On a tout dit et son contraire sur l’échec de proportion biblique des services de renseignements israéliens, sur la possibilité que l’Égypte ait informé Israël que quelque chose de plus sophistiqué se tramait dans les souterrains de Gaza.

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE PALESTINIEN

Le débat qu’on ne semble pas vouloir tenir, c’est : « on en fait quoi, des Palestiniens ? » Après la folie meurtrière du week-end dernier, les responsables israéliens ont décidé, une fois pour toutes, de se débarrasser de la menace posée par les enragés du Hamas.

Ils vont faire rouler leurs chars et faire marcher leurs soldats dans l’enclave surpeuplée, cassant les reins du Hamas afin qu’il n’ait plus jamais accès au pouvoir. Mais si ce n’est pas eux, qui d’autre ? En 2005, le premier ministre israélien de l’époque, Ariel Sharon, un dur de dur, savait très bien ce qu’il faisait en retirant ses troupes du petit territoire : Gaza est ingouvernable.

De son côté, Benjamin Nétanyahou, qui a occupé le poste de premier ministre entre 2009 et 2021, puis est revenu au pouvoir à la fin de l’année dernière, s’est appliqué à systématiquement discréditer l’Autorité palestinienne, l’alternative potentielle au Hamas, sapant, par extension, sa légitimité.

FAUTE DE MIEUX, ON CHOISIT PIRE

Sans espoir d’une amélioration de leurs conditions de vie, on se retrouve avec des jeunes de plus en plus radicalisés dans les camps et villes palestiniennes de Cisjordanie – et ce sera vite la même chose à Gaza – qui ne prêtent allégeance ni aux modérés de Cisjordanie ni aux sauvages du Hamas.

Du même élan, on nourrit une hantise, une peur viscérale chez les Israéliens qui continuera d’inciter un nombre suffisant d’entre eux à voter pour un gouvernement d’extrémistes, un gouvernement qui adoptera des politiques toujours plus contraignantes envers des Palestiniens de plus en plus désœuvrés et désabusés. Ces Palestiniens finiront par se jeter dans les bras des plus radicaux de leur communauté, relançant ainsi le cercle vicieux des extrémismes.

Il y a, sans contredit, une réponse implacable à donner à l’orgie de violence perpétrée par Hamas le week-end dernier. Et après ? On en fait quoi, des Palestiniens ?