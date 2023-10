«Je fais ce que je veux» – Laurent Paquin sur son spectacle «Crocodile distrait»

Lorsque Laurent Paquin, 5 ans, a raconté sa première blague mettant en scène un crocodile distrait, il était loin de se douter que faire rire serait un jour son métier. C’est sur cette adorable anecdote que l’humoriste de 52 ans rebondit pour offrir son cinquième one man show, Crocodile distrait, plus mordant que jamais, qui tourne autour de l’idée du bonheur.

« C’est peut-être avec cette blague qu’a commencé le plaisir de faire rire. Je pense que j’avais déjà ce métier en moi ! » raconte Laurent Paquin.

Celui qui parle de plus en plus de son enfance dans ses spectacles est plein de nostalgie envers ces années de naïveté. « Enfant, on est souvent plus heureux parce qu’on n’a pas d’attentes. Moi, je ne me considère pas comme quelqu’un d’heureux. Le bonheur est en fait le fil conducteur du spectacle, sans en être nécessairement le thème : je me questionne sur ce que c’est au juste, être heureux. »

Laurent Paquin, nouveau gourou du bonheur ? « Non ! Attention, ce n’est pas une conférence sur le bonheur, prévient l’humoriste en riant. On est loin du Bouillon de poulet pour l’âme ! L’essentiel, c’est que je détruis les théories sur le bonheur... Et que je parle de plein d’autres trucs. Je pense que les gens vont sortir de mon spectacle de bonne humeur. »

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Cynique, crunchy, cru... Ces mots reviennent souvent lorsque Laurent Paquin décrit son humour. « C’est drôle. Plus je vieillis, plus je me sens bien avec qui je suis. Et plus mes shows sont mordants et négatifs. (Rires...) Quand j’ai débuté ma carrière, je voulais plaire à tout le monde et à sa mère en même temps. Depuis mon spectacle Déplaire, très marquant pour moi, je me suis permis de prendre un ton plus rock. Ça fait maintenant 30 ans que je fais ce métier. Aujourd’hui, je m’en sacre si on ne m’aime pas. Je fais ce que je veux. »

Et ce, dans tous les domaines. Pas de barrières pour Laurent Paquin, qui, en plus de jouer dans la très populaire pièce de théâtre Le Dîner de cons, vient tout juste de publier le livre pour enfants Le Crocodile distrait aux côtés de l’illustrateur Eric Godin. « On suit le crocodile distrait dans ses aventures. Les projets de spectacle et de livre sont simultanés, mais ne sont pas liés. Heureusement pour les enfants ! (Rires...) »

– Laurent Paquin présentera la première médiatique de Crocodile distrait à l’Olympia de Montréal le 14 novembre et à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 21 novembre.

– Le Dîner de cons sera en tournée jusqu’en 2025.