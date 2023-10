La CAQ a raison: il faut aider les universités francophones

Si vous vous souciez du déclin du français, ceci est une bonne nouvelle.

• À lire aussi: Universités anglophones: hausse importante des frais de scolarité pour les étudiants canadiens

Si vous êtes préoccupés de l’iniquité entre les universités francophones et anglophones, ceci est une bonne nouvelle.

Si vous êtes inquiets du sort de l’UQÀM et de ses satellites en région, ceci est aussi une bonne nouvelle.

Inégalités entre les réseaux anglo et franco

L’annonce d’hier du gouvernement de la CAQ sur les frais de scolarité peut paraître un peu brumeuse pour le commun des loups.

Ce que les ministres Pascale Déry et Jean-François Roberge ont annoncé peut se résumer ainsi: on augmente les frais de scolarité pour les étudiants des autres provinces canadiennes, et on (re)réglemente les frais pour les étudiants étrangers, avec quelques exceptions ici et là.

Mais surtout, on souhaite mettre en place une péréquation pour rétablir un équilibre entre les réseaux anglo et franco.

Ici, disons-le, le gouvernement Legault fait preuve de courage.

Pour fréquenter personnellement le monde universitaire, il faut être aveugle pour ne pas voir que les universités francophones sont en mode survie, pendant que les universités anglophones fleurissent.

J’ai souvent écrit, dans nos pages, que la CAQ faisait dans le cosmétique linguistique. On y va souvent de grandes déclarations ponctuées du mot «Fierté!», qui s’évapore dès qu’il est temps de changer le rapport de force.

Ici, ce n’est pas le cas. On s’attaque à un vrai problème.

Constats

Actuellement, on finance notre propre anglicisation par les études postsecondaires.

Comment? Les étudiants étrangers, les fondations ainsi que le nombre d’étudiants déterminent, pour l’essentiel, l’argent que reçoivent les universités et les cégeps.

Logiquement, ces trois facteurs enrichissent le réseau anglo, au détriment du réseau franco.

Un chiffre parmi d’autres: en 2022, McGill a reçu 166 M$ des étudiants étrangers dits «déréglementés». Concordia? 105 M$. L’UQÀM, elle? 12,8 M$.

C’est une concurrence déloyale, ici.

C’est aussi un privilège anglo pour les cégeps et les universités, un reliquat pré-Révolution tranquille.

Regardons le portrait actuel.

Le plus important cégep du Québec est anglophone. Au collégial à Montréal, on diplôme pratiquement un étudiant sur deux en anglais. À St-Lawrence à Québec, une majorité de profs francos enseignent à une majorité d’élèves francos... en anglais.

Pendant ce temps, les cégeps francos ont un surplus de place et de professeurs.

À l’université, Concordia dépasse maintenant l’UQÀM en termes d’inscription. Quarante pour cent des étudiants universitaires fréquentent un établissement anglophone.

Le réseau UQ manque cruellement d’argent – là où il y a majoritairement des étudiants qui sont les premiers de leurs familles à aller à l’université.

Aider les universités et les cégeps francophones, c’est aussi une question de justice sociale et d’accessibilité à l’université.

Cégeps

Le changement le plus important serait l’élargissement de la loi 101 au cégep.

Encore aujourd’hui, 41 syndicats de professeurs de cégeps francophones de partout au Québec se sont réunis et ont voté pour la loi 101 au cégep. C’est un beau mouvement de résistance.

C’est aussi un puissant message que les profs, fréquentant l’anglicisation réelle de notre société, ont envoyé au gouvernement Legault.

Là-dessus, le bouton courage bloque quelque part au gouvernement Legault.

Il faudra peut-être une autre défaite dans une élection partielle pour que le courage apparaisse.