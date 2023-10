La création d'emplois au Québec traîne de la patte

Par rapport au reste du Canada, que ce soit l’Ontario, l’ensemble des provinces de l’Ouest canadien ou de l’Atlantique, c’est le Québec, sous le gouvernement de François Legault, qui a enregistré depuis 2018 la plus faible performance en termes de création d’emplois.

Alors que le nombre d’emplois croissait en 4 ans et 9 mois de quelque 6,8% dans la «Belle Province», soit de 289 900 emplois, il bondissait de 8,7% dans le reste du Canada, dont:

9,86% en Ontario (+ 714 300 emplois)

8,4% dans les provinces de l’Atlantique (+ 93 600 emplois)

7,36% dans l’Ouest canadien (+ 449 300 emplois)

GROS RETARD SUR L’ONTARIO

Comme vous savez, le premier ministre François Legault et son ministre des Finances Eric Girard ne ratent jamais l’occasion de nous rappeler que le Québec rattrape bon an mal an l’Ontario en termes de productivité.

Chose certaine, on ne peut pas en dire autant en termes de création d’emplois. Sous le premier ministre Doug Ford, l’Ontario a créé 46,2% de tous les emplois au Canada depuis 2018, dépassant ainsi par 6,8 points de pourcentage le poids (39,4%) de sa population active (les travailleurs et ceux à la recherche d’emploi) au Canada.

Pendant ce temps-là, sous le gouvernement de François Legault, le Québec a accaparé 18,7% de l’ensemble des emplois créés au pays, soit 3,5 points de pourcentage de moins que le poids (22,1%) de sa population active au Canada.

Il n’y a vraiment pas de quoi se péter les bretelles!

PRIX DE CONSOLATION

Comme prix de consolation, c’est le Québec qui affiche aujourd’hui le plus bas taux de chômage, à 4,4%. On dépasse à ce chapitre toutes les autres provinces. En Ontario, le taux de chômage est de 6,0%; dans l’Ouest canadien, il est de 5,4%; et dans les provinces de l’Atlantique, il s’élève à 7,5%.

Bravo! Mais savez-vous pourquoi le Québec affiche le plus faible taux de chômage? C’est en raison du fait qu’on a enregistré au Québec le plus faible taux de croissance de la population active, à savoir seulement 5,6% à comparer à 10,2% en Ontario, 7,1% dans l’Ouest et 6,2% en Atlantique.

UN SECTEUR PUBLIC VIGOUREUX

Sur les 289 800 emplois créés sous le gouvernement caquiste de François Legault, quelque 130 100 proviennent du secteur public, soit près de 45% de l’ensemble des emplois ajoutés.

Le secteur public regroupe actuellement 1 033 600 emplois qui sont chapeautés au Québec par le gouvernement du Québec (fonction publique, fonction parapublique), le gouvernement fédéral, le secteur municipal et les sociétés d’État.

L’emploi dans le secteur public au Québec est en hausse de 14,4% par rapport à 2018. Les emplois dans le secteur public représentent aujourd’hui 22,75% de l’ensemble des emplois au Québec.

Pour sa part, le secteur privé comprend aujourd’hui 3 millions d’employés dans les entreprises et 508 000 travailleurs autonomes.

SOLIDE TEMPS PLEIN

Fait important à noter, sur les 289 800 emplois créés lors de cette période 4 ans et 9 mois, il faut savoir que cela comprend 235 600 emplois à temps plein, voire 81,3% de tous les nouveaux emplois.

Cela est en soi une bonne nouvelle, les emplois à temps plein étant économiquement plus «rentables» pour la société. Pendant ce temps-là, il s’est ajouté 54 200 travailleurs à temps partiel.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Les secteurs d’activités qui se sont le plus démarqués au chapitre de la création d’emplois au Québec depuis 2018 sont: la construction (+ 65 000), les services d’enseignement (+ 69 600), les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 52 200), les administrations publiques (+ 51 200).

Le plus gros secteur d’activités, soit celui des soins de santé et d’assistance sociale, a vu son nombre d’emplois augmenter de seulement 21 600, pour atteindre maintenant les 604 400. C’est une augmentation des effectifs d’à peine 3,7% en 4 ans et 9 mois.

Pendant ce temps-là, la population du Québec augmentait de 5,1%, en plus de vieillir!

Mieux vaut rester en santé!