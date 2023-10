La crème glacée aussi addictive que la cocaïne

Les aliments ultratransformés (AUT), tels que la crème glacée, les chips et les biscuits, sont aussi addictifs que la nicotine, la cocaïne et l’héroïne, révèle une récente étude américaine rapportée par le New York Post.

La recherche, qui s’appuie sur 281 études à travers 36 pays, indique que 14% des adultes sont accros aux AUT.

Or, d’autres études ont par le passé établi un lien entre la consommation d’aliments ultratransformés et le déclin des fonctions cognitives, le cancer, la détresse psychologique ainsi qu’un décès précoce.

L’aspect addictif des AUT a été analysé en vertu de critères tels que la consommation excessive, l’envie incontrôlable et l’ingestion en continu de ces aliments. Ce sont les mêmes critères qui servent à évaluer la dépendance aux drogues.

La raison derrière la dépendance créée par les aliments ultratransformés demeure néanmoins un mystère.

Certains scientifiques croient que c’est la combinaison de plusieurs éléments qui ferait en sorte que les AUT sont hautement addictifs.

Les aliments naturels ont habituellement plus de glucides ou de lipides, alors que les AUT se distinguent par le fait qu’ils ont un très haut niveau de ces deux éléments.

Les aliments avec un fort taux de sucre ou de matières grasses rendent la nourriture santé moins attrayante.

De plus, manger des AUT crée un afflux de dopamine, puis une chute soudaine, ce qui crée un cycle de consommation sans fin, comme c’est le cas avec l’alcool et la drogue.

Néanmoins, comme pour les autres substances addictives, les aliments ultratransformés n’ont pas le même effet sur tout le monde. Certains développeront une dépendance rapidement, alors que d’autres pourront en consommer avec modération.

L’un des problèmes soulevés est le fait que les AUT se trouvent partout et qu’il est donc très difficile de leur échapper.

«Arrêter de manger des AUT aujourd’hui, c’est comme essayer d’arrêter de fumer dans les années 60», affirme l’auteur et médecin Chris van Tulleken.