Le Hamas est peu écouté et agonise

Jusqu’à présent, ni les Palestiniens ni les musulmans n’ont suivi les directives du Hamas. Les dirigeants du Hamas auraient voulu que les Palestiniens ignorent l’ultimatum lancé par l’armée israélienne qui leur enjoignait de quitter dans les 24 heures le nord de Gaza. Au contraire, ils quittent massivement le territoire. De même, l’appel au jihad a été très peu suivi. Un professeur est mort, tragiquement égorgé dans le nord de la France. Un employé de l’ambassade israélienne de Chine a aussi été tué par un fanatique religieux. Il est probable que d’autres actes de terreur suivront. Mais c’est assez peu, en regard du nombre de musulmans dans le monde. Il faut croire que très peu de gens sont intéressés à mourir en martyres.

1) Le Hamas représente-t-il les Palestiniens ?

Le Hamas aimerait représenter tous les Palestiniens. Il n’en est rien. En réalité, il impose aux pauvres Palestiniens une chape de plomb politico-religieuse qui ressemble à celle que le gouvernement totalitaire iranien fait peser sur sa population. Les Palestiniens sont donc accablés non seulement par les lois israéliennes qui les traitent en citoyens de seconde zone, mais aussi par le Hamas dont les dirigeants sont des fanatiques religieux.

2) Que va-t-il arriver avec les Palestiniens de Gaza ?

Une victoire israélienne pourrait soulager les Palestiniens du joug du Hamas. Mais à quel prix ? Le territoire que l’armée israélienne a demandé d’évacuer représente plus du tiers de la bande de Gaza, et il inclut la ville de Gaza au complet. Plus de 1,1 million de personnes ont commencé à partir, pour aller s’entasser dans le reste du territoire. Le gouvernement israélien leur a dit qu’ils pourraient revenir une fois les combats terminés. Mais revenir où ? Que restera-t-il de la ville de Gaza une fois les combats terminés ? En plus, il n’est pas certain que le gouvernement israélien tiendra parole. Les territoires du nord de Gaza pourraient être offerts à la colonisation juive.

3) Comment l’armée israélienne peut-elle vaincre le Hamas ?

L’armée israélienne dispose de plusieurs options pour vaincre le Hamas. Elle pourrait entrer dans la ville de Gaza et y mener des combats de rue. Mais cette option est extrêmement coûteuse en hommes et en matériel. Une autre option consisterait à établir un blocus total autour de la bande de Gaza Nord et à attendre que les combattants du Hamas se rendent ou qu’ils meurent de faim et de soif. Cette seconde option est moins coûteuse. Les Russes l’ont utilisée à une moins grande échelle à Marioupol, alors que les soldats ukrainiens s’étaient réfugiés dans les souterrains de l’aciérie de la ville.

4) Le gouvernement israélien évitera-t-il de commettre des crimes de guerre ?

Le gouvernement israélien doit prendre garde à ne pas s’attirer des accusations de crimes de guerre. Sa demande d’évacuation des civils du nord de la bande de Gaza lui permet de minimiser les risques que de telles accusations soient portées contre lui, même si cette évacuation rapide est inhumaine et même si des écoles et des hôpitaux palestiniens ont déjà été bombardés.

5) Quels sont les risques actuels d’internationalisation du conflit ?

Jusqu’à présent, les risques d’internationalisation du conflit semblent contenus. Une grande partie de ces risques est liée à la manière donc Israël traitera les Palestiniens du sud de Gaza et à la façon dont l’armée israélienne parviendra à limiter les bavures militaires tout en évitant de commettre des crimes de guerre.