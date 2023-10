Le nationalisme du PLQ, comme de la «CAQ light»?

Au cœur du désert à 5% d’appuis chez les francophones, les libéraux ont pondu des orientations dans l’espoir de regagner un tant soit peu le cœur des Québécois. C'est un début. Ils sont par contre encore loin de l’oasis: le document propose des pistes d’action déjà tentées par la CAQ et suggère de défoncer des portes ouvertes.

Parce que «le Québec doit s’affirmer», comme le stipule le rapport du comité de relance, le PLQ devrait notamment réclamer la création d’un rapport d’impôt unique et le rapatriement de pouvoirs pour l’immigration temporaire.

Dans les deux cas, François Legault a essayé.

Pour le rapport d’impôt unique, ça a fait rire Justin Trudeau, qui a balayé l’idée en moins de temps qu’il ne lui en faut pour disparaître dans l’escalier du parlement au pas de course.

Quant à l’obtention des leviers en matière d’immigration, le chef caquiste en a fait une question de survie pour la nation, mais il a vite changé de discours quand le staff de Justin lui a fait comprendre privément que ça n’arriverait jamais.

Si d’aventure le Québec ne se contente plus de cette fin de non-recevoir, il pourrait éventuellement être séduit par un parti qui met de l’avant d’autres moyens d’action, comme l’indépendance.

Confier le même mandat d’affirmation à un parti moins combatif, c’est peu probable.

Ce serait comme passer d’une bière régulière à une bière légère en pensant qu’elle aura malgré tout plus d’effets.

Une «CAQ light», en somme.

De même, le comité de relance a beau proposer de faire établir la capacité d’accueil et d’intégration par un groupe d’experts, c’est ce qu’avait demandé François Legault à Christine Fréchette avant qu’elle ne dévoile son plan en immigration.

Et malgré les ressources de la machine gouvernementale, elle est revenue bredouille, parce que les spécialistes refusent de se mouiller sur cette question complexe dont les paramètres sont en constante évolution.

La nation déjà reconnue

Ceux qui ont réfléchi aux moyens de sortir le PLQ de sa torpeur proposent aussi une constitution québécoise, «qui devrait affirmer l’existence du Québec comme nation».

Le ministre Simon Jolin-Barrette a pourtant fait en sorte que ce soit inscrit dans la Constitution canadienne: «Les Québécois et les Québécoises forment une nation. Le français est la seule langue officielle du Québec. Il est aussi la langue commune de la nation québécoise.»

Alors, bon, on passe à un autre appel.

Ah, il y a bien l’idée de transformer le sénat canadien en «chambre des provinces».

C’est ce qu’a évoqué le co-président du comité, André Pratte, quand un journaliste cherchait à savoir comment son document pouvait faire rêver les Québécois.

«Ça ne vous fait pas rêver, vous?» a demandé sans rire l’ex-éditorialiste, qui nourrit visiblement des fantasmes peu communs.

Pas qu’un masque bleu

Le problème de base du PLQ est qu’il lui sera de toute façon bien difficile de représenter à nouveau le nationalisme après la déconnexion complète de l’ère Couillard.

Dominique Anglade a tenté un virage et on lui a mis des bâtons dans les roues. Elle a reculé sous la pression de la base militante et de l’aile de la députation des comtés anglophones.

Or, le nationalisme, ça ne se transplante pas du jour au lendemain. Il faut une accumulation de prises de position courageuses pour l’incarner de façon sincère.

Ce n’est pas qu’un masque bleu que l’on met sur son visage en guise d’apparat pour tromper l’absence de conviction.

La traversée du désert libéral n’est pas terminée.

EN VRAC

QS voulait faire payer les médias

Les solidaires ont reculé, mais ils avaient prévu charger des frais d’une centaine de dollars aux médias écrits (davantage pour les télés) qui couvriront leur congrès de novembre à Gatineau.

La facture détaillée faisait état d’un montant de 17,50$ pour la cocarde d’identification! Quelqu’un est tombé sur la tête...

Oui, chef!

Jean Charest, qui a plus d’un tour dans son sac, a contourné la question lorsqu’il s’est fait demander si son fils Antoine Dionne Charest ferait un bon chef pour le PLQ. «Il est déjà pas mal chef à la maison chez nous, je peux vous dire ça. Il a plus de talents que son père», a rigolé l’ex-PM.