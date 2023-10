Le PLQ met la charrue avant les bœufs

On ne peut pas reprocher au groupe de travail sur la relance du PLQ d’avoir chômé.

Ses membres ont sillonné la province, rencontré quelque 500 militants. Ils ont brassé des idées, tellement d’idées qu’ils ont accouché de 41 politiques pour se convaincre que le parti de Robert Bourassa et Jean Lesage n’est pas en panne.

S’il est légitime, l’exercice est prématuré. Surtout, il passe à côté de l’essentiel.

Ce n’est pas d’un vaste remue-méninges que le PLQ a besoin, mais d’un difficile examen de conscience.

Résultat de l’opération, on a réconforté les militants quant à leur pertinence. Mais le PLQ ne répond toujours pas à son problème existentiel, la déconnexion avec les francophones.

C’est comme si un médecin prescrivait un traitement, sans avoir posé un diagnostic complet.

Post-mortem

«Les résultats soulèvent de graves questions quant à l’avenir du parti.»

«Notre coalition électorale traditionnelle s’est fracturée... Une érosion qui opère depuis de nombreuses élections.»

«Nous avons perdu des appuis au profit de tous nos adversaires.»

«Nos ressources sur le terrain étaient mal déployées... Et nous avons dépensé trop d’énergie dans des circonscriptions impossibles à gagner.»

Ces constats pourraient s’appliquer au PLQ, si on avait osé poser la question.

Il s’agit plutôt des conclusions d’un vaste travail de réflexion qu’a entrepris le mouvement travailliste en Grande-Bretagne à la suite de l’amère défaite de 2019.

Vous me direz que le PLQ connaît déjà ces réalités. Pourquoi gratter le bobo d’un problème qu’on connaît déjà?

Pour un parti en pleine dérive, identifier le problème ne suffit pas.

Chez les travaillistes, par exemple, iI n’y a pas une pierre qui n’a pas été retournée, pas une question délicate qui a été esquivée. Groupes de réflexions, enquête d’opinion publique, analyses précises des résultats électoraux au cours des 15 dernières années, tout y est passé au Labour Party.

Malheureusement, le comité du PLQ s’est plutôt enfermé dans un mandat trop étroit. Les nombreuses critiques formulées par les membres lui offraient pourtant une occasion inégalée qu’il n’a pas su saisir.

Avenir

Finalement, ce n’est pas tant les membres qu’il fallait consulter, mais avant tout les ex-libéraux, ces dizaines de milliers de Québécois qui ne se reconnaissent plus dans le parti.

Les électeurs d’hier ont quitté le navire, il faut en identifier de nouveaux. Pour espérer se reconstruire, le PLQ doit identifier sa future coalition électorale.

Ce travail est d’autant plus essentiel que le parti ne peut plus se rabattre sur l’épouvantail référendaire pour s’attirer des votes par simple rejet de l’option souverainiste.

D’ailleurs, à quoi bon promettre une constitution du Québec, un rapatriement des pouvoirs sur l’immigration temporaire? À quoi bon brandir une loi contre l’inflation et une réforme du Sénat si on ne sait pas à qui on s’adresse?

Finalement, le PLQ s’est doté d’une ébauche de programme électoral avant même d’avoir fait un post-mortem de l’érosion de ses appuis.

Un programme dont le nouveau chef devra tenir compte, sans pour autant y être lié.

Il faut dire qu’avec le report de la course à la direction en 2025, il faut bien trouver de quoi maintenir la cohésion au sein de ce caucus déjà divisé.