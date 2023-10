Les meilleures adresses pour manger asiatique, mexicain, africain et cajun au Québec

Selon le récent rapport automnal publié par le Groupe Expédia, les Québécois seront plus que jamais enclins à voyager au courant des mois précédant le temps des Fêtes. Si ce n’est pas votre cas, voici quelques restaurants à travers la province qui évoquent le voyage, autant visuellement que gustativement.

Bon voyage !

Neo Tokyo

Photo fournie par Neo Tokyo

Entrer au Neo Tokyo, c’est entrer littéralement dans une ruelle d’un quartier japonais branché, ou encore mieux, s’infiltrer à l’intérieur d’un manga où l’action principale se déroule autour d’un bouillonnant bol de nouilles. L’ambiance néofuturiste est agilement jouée avec néons, affiches lumineuses, projections sur les murs et arcades, sous le son d’une musique au tempo soutenu, nous empressant de commander des raviolis vapeurs aux crevettes, la savoureuse salade de concombre puis l’incontournable mazesoba avec soboro (bœuf haché), œuf coulant, nori, ail frit, oignon et herbes fraîches. En effet, le Neo Tokyo se spécialise en mazemen : un bol de nouilles similaire à une soupe ramen, mais sans bouillon. On aime aussi la gourmandise du mazemen carbonara avec crème de bacon, kombu, tamago et fromage Pecorino Romano, qui se « slurp » particulièrement bien avec une bière importée du Japon !

Mezcal Taqueria

Photo fournie par Mezcal Taqueria

Situé en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières, le Mezcal Taqueria attire une clientèle jeune et épicurienne avec ses tacos très bien cuisinés – dont les tortillas de maïs sont faites maison s’il vous plaît –, nacho à l’effiloché de bœuf (barbacoa), ceviche, tostada croustillante de thon mariné, cocktails maison, sans oublier son impressionnante sélection de téquila et mezcal. Le décor est invitant, l’ambiance est festive, puis les épices vous feront voyager directement au Mexique. Une adresse à visiter entre amis !

La Khaïma

Photo fournie par La khaima

On aime avant tout le décor chaleureux et l’accueil amical, nous invitant sitôt à nous installer confortablement sur un siège couvert d’un douillet coussin à ras le sol. Au Khaïma, on plonge dans la culture saharienne, en dégustant notamment un couscous accompagné d’un jus d’hibiscus et d’un thé à la menthe légèrement sucré. Pour ne jamais être déçu, il faut jouer le jeu en laissant carte blanche à l’équipe, afin de passer une soirée aussi ludique et dépaysante que délicieuse.

Chez Soi, la Chine

Photo fournie par Chez Soi, la Chine

Il existe, en plein cœur du quartier du Vieux-Québec, une porte menant directement en Chine. En prenant bien soin d’apporter son propre vin, on prend place dans la salle à manger d’un ton rougeâtre, illuminée par des lanternes, en toute zénitude. On débute avec une soupe asperge et crabe, les ailes de poulet sucrée-salée style Shanghai, ainsi que quelques dumplings (xiao long bao et shumai sont mes choix), pour poursuivre avec la spécialité de la maison, le canard laqué ou -flambé. Aux côtés des plats à base de crevettes, de bœuf ou de poulet, on retrouve une sympathique sélection de spécialités végétariennes, servies en sauté avec nouilles ou riz.

27 rue Sainte-Angèle, Québec

Délices d’Angkor

Photo fournie par Délices d’Angkor

Sitôt entré au restaurant Délices d’Angkor, vous vous sentirez partout ailleurs, sauf à Saint-Romuald, sur la Rive-Sud de Québec. Depuis plus de 30 ans, la fidèle clientèle s’y donne rendez-vous, confortablement assise au salon tatami si possible, pour une expérience des plus dépaysantes. Avant que le mal de tête s’installe en défilant les nombreux plats à la carte, sautez directement au menu dégustation, afin de découvrir un maximum de spécialités thaïlandaises, vietnamiennes et cambodgiennes. N’oubliez pas d’apporter votre vin !

Bati Bassac & Bati Cantine

Photo fournie par Bati Bassac

Si on se rend du côté du Bati Bassac pour une soirée davantage posée, juste assez festive qui nous fait voyager parfois au Cambodge, parfois en Thaïlande, c’est à la cantine qu’il faut aller pour vivre l’expérience de la cuisine de rue de l’Asie du Sud-est. Comme l’offre de la cantine est davantage axée à emporter (sauf l’été sur la terrasse), je vous envoie vivre l’immersion dans la salle à manger, où la fragrance des sautés de bœuf et de légumes s’entremêle aux effluves du poisson blanc cuit en feuille de bananier et baignant dans une riche sauce à la noix de coco. Une salade de papaye pour nettoyer les papilles, et vous serez aux anges... Dans le quartier Saint-Roch.

Bistro Nolah

Photo fournie par Bistro Nolah

Pour une incursion dans la culture gastronomique très typée de La Nouvelle-Orléans, je conseille directement le Bistro Nolah. Il faut rester à l’évidence, il y a très peu de restaurants au Québec qui exploite autant la cuisine du sud – plus précisément celle de la Louisiane –, comme le Nolah. Le dépaysement ne se fait pas nécessairement sentir par le décor, mais plutôt dans les assiettes, dont les saveurs cajuns sont extrêmement bien exploitées. Pensez gumbo aux crevettes (sorte de ragoût épaissi par la plante appelée gumbo, servi avec riz), jambalaya, grits (galette de maïs), barbotte noircie aux épices, croquettes de crabes, huîtres Rockefeller, poulet frit, beignets à la Louisiane... Avec le temps froid qui se pointe le bout du nez, c’est le réconfort par excellence !