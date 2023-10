Les nouveaux costumes du vieil antisémitisme

Certaines réactions à ma chronique de jeudi sur Israël me fascinent, pour le dire poliment.

L’antisémitisme ressort toujours les mêmes vieux costumes élimés, mais on le voit venir des milles à l’avance.

Variations

Il y a le classique: les Juifs ont bien dû faire quelque chose pour être ainsi détestés partout et depuis si longtemps.

Il y a le non moins classique: Washington soutient aveuglément Israël parce que les Juifs remplissent les coffres des démocrates et des républicains.

Il y a le plus subtil, mais non moins éculé: je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste.

Mais mon favori, c’est le rappel sentencieux du non-respect par Israël des résolutions de l’ONU.

Ah, l’ONU, ça c’est noble, Monsieur, on n’est plus dans la petite politique, dans les petites opinions d’un petit chroniqueur.

Non! On est dans le droit international, pardon, dans le Droit international! Et c’est en son nom, n’est-ce pas, en se drapant dans sa dignité et son sérieux, que l’on condamne Israël.

Tout ce concentré onusien de sagesse et de grands esprits doit savoir, lui, de quoi il parle, à la différence d’un bouseux comme moi.

Parlons-en, tiens, de l’ONU.

C’est Ban Ki-moon, lui-même secrétaire général de l’ONU, qui, au moment de quitter ses fonctions, rappelait qu’entre 2006 et 2017, les diverses instances de son organisation avaient adopté plus de résolutions condamnant Israël... que de résolutions condamnant TOUS les autres pays réunis!

Au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Israël est le seul pays dont les fautes présumées font l’objet d’un point statutaire à l’ordre du jour de chaque réunion.

Penser que cette instance se soucie objectivement des droits de l’homme, c’est penser que PFK se soucie du bien-être des poulets.

Soyons de bon compte: l’actuel secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait tout de même eu la lucidité d’admettre, en 2017, que nier le droit à l’existence d’Israël était la forme moderne de l’antisémitisme.

Évidemment, l’antisémitisme existe depuis si longtemps et prend tant de formes qu’il est impossible d’en proposer une explication unique et valable en toutes circonstances.

Ces jours-ci, c’est celui au sein de la gauche radicale qui est le plus fascinant. Voyez son embarras quand il s’agit de condamner sans réserve le terrorisme du Hamas.

Comment expliquer cette gêne spécifique de nos pseudo-progressistes?

Fausse vertu

C’est qu’une bonne partie de la gauche est devenue islamo-gauchiste. Pour cette frange, toute critique de l’islam est de l’islamophobie.

Cette gauche voit aussi des victimes partout.

Pour elle, le peuple victime par excellence, c’est donc le peuple palestinien, martyr idéal, puisqu’il est à la fois musulman et qu’il souffre objectivement.

Le Hamas terroriste devient presque un détail qu’on minimise.

Dès lors, le bon vieil antisémitisme peut se draper dans la vertu retrouvée de soutenir une noble cause.

Mais la détestation d’Israël y est au moins aussi forte que la sympathie pour les Palestiniens.