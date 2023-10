«Mon deuil a pris plus de place» – Helena Deland sur son deuxième album «Goodnight Summerland»

Helena Deland n’arrête jamais vraiment d’écrire. Après la perte de sa mère à l’été 2021, c’est vers la musique que l’artiste de 32 ans s’est tournée pour exprimer son deuil dans les pièces folk en anglais de son deuxième album Goodnight Summerland.

Née à Summerland en Colombie-Britannique, Helena Deland s’est depuis installée à Montréal. Auteure-compositrice-interprète de talent, Helena Deland s’est fait remarquer dès son premier EP Drawing Room en 2016. En 2020, elle lançait son premier album Someone New, un tout tourmenté, sombre et méticuleux salué à l’international, qui s’est retrouvé dans la longue liste du Prix de musique Polaris en 2021. Depuis ses débuts, elle a assuré les premières parties d’artistes de la trempe de Weyes Blood, Andy Shauf et Iggy Pop.

«Ce que j’ai trouvé le plus choquant dans l’expérience de deuil, c’est que la vie continue. Il faut continuer à être performant, à participer de la même manière. Je me sens chanceuse d’avoir pu, au moins dans ma pratique musicale, regarder cette tristesse et trouver une manière de la synthétiser en mots. Mon espoir le plus ambitieux pour cet album serait d’offrir quelque chose à une autre personne en situation de deuil», confie Helena Deland sur son deuxième effort.

«J’avais déjà quelques chansons que j’imaginais enregistrer de manière différente. Quand j’ai perdu ma mère, il m’a semblé clair que mon expérience de deuil prendrait plus de place. C’est là que la décision de faire des chansons plus dépouillées a pris tout son sens», raconte l’artiste. Ça donne lieu à des chansons plus simples que celles qu’on retrouve sur son premier album Someone New.

«J’avais une relation super proche avec ma mère. Ce n’était pas facile dans les dernières années, pour plein de raisons. On avait des besoins émotifs différents... Il y a eu beaucoup de clashs, de frustrations... Moi et elle, on se ressemblait beaucoup. Ça peut créer beaucoup de proximité, mais aussi de la projection pour le meilleur et pour le pire. Ça crée un deuil compliqué», livre l’artiste.

Au lieu de s’attarder aux côtés conflictuels de sa relation avec sa mère, Helena Deland a plutôt eu envie de rendre hommage à ses côtés plus lumineux. «Malheureusement, c’est assez facile à faire après la mort de quelqu’un. On est confrontés aux manières dont on l’admirait, et ce qu’on aurait plus voulu mettre de l’avant dans la relation. Ça éclaire, et c’est aussi très étrange qu’une relation aussi importante devienne unilatérale», glisse-t-elle.

La nature à l’honneur

À travers le deuil, Goodnight Summerland respire et prend racine dans un riche champ lexical de la nature. «Ce n’était pas super intentionnel. Mais c’est vrai, il y a beaucoup d’évocations à la nature! Je pense qu’il y a un peu une esthétique de contes pour enfants... Les personnages des contes font partie des chansons. Spring Bug, Roadflower, The Animals... En termes d’écriture, je me demande si ce n’est pas parce que le décès d’un parent nous ramène à différents stades de notre vie. J’ai beaucoup pensé aux livres, aux histoires, que ma mère me racontait lorsque j’étais petite.»

Ce retour à l’enfance favorise aussi un retour à la pureté... «Ou à la simplicité. Chaque chanson est une espèce de template simple, qui peut être complexifié ou non par la mélodie. En travaillant sur la chanson Bright Green Vibrant Gray avec mon co-réalisateur Sam Evian, on voulait que ce soit très folk et organique. Je m’attendais à une chose, et elle en est devenue une autre. C’était excitant pour moi, parce que c’est là que la collaboration devient magique et bénéfique... Quand littéralement, deux têtes valent mieux qu’une. Ça m’a permis d’aller vers un album plus complet.»

Pour Helena Deland, cette collaboration lui a aussi permis d’enregistrer sur tapes. Une nouvelle approche après Someone New. «C’est quand même rare de nos jours, c’est un médium en disparition. C’est plus risqué et contraignant... Ça donne un timbre particulier, et ça permet de laisser aller. On peut faire 3 à 5 takes, mais on ne peut pas continuer ad vitam eternam. Ça donne une certaine liberté. C’est une décision qui est dans le spirit dans l’album folk.»

En plus de Sam Evian, Helena Deland parle avec enthousiasme de ses collaborateurs, dont Alexandre Larin (Larynx), Francis Ledoux (Zouz), Cédric Martel (Apophis), Valentin Ignat et Lysandre Ménard. « Heba Kadry a aussi “mastérisé” l’album. Malgré cette décision de changer carrément l’esthétique, j’ai eu un désir de cohérence puisqu’il a aussi travaillé sur Someone New »

Une équipe qui lui a permis de bien mettre en valeur ses textes. «Ce que j’ai essayé de mettre de l’avant, ce sont les paroles. J’ai essayé d’être le plus sincère possible dans mon écriture. Le souhait, c’est que dans le particulier, il y ait de l’universel. Le mot “simple” me revient souvent... Au terme de ce processus, il est très positivement connoté pour moi. C’est clair, lumineux. En plus du deuil, cet album se veut une affirmation de vie.»

Goodnight Summerland sera disponible le 13 octobre sous l'étiquette Chivi Chivi. Helena Deland sera à La Tulipe de Montréal le 24 novembre et au Pantoum de Québec le 25 novembre. Pour tous les détails, c'est ici.