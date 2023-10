«Mon père était différent, c'était un homme rose comme on disait dans le temps » – Matthieu Pepper se raconte dans son nouveau spectacle

Alors que Matthieu Pepper visait la scène pour rencontrer son public, la pandémie en a décidé autrement. Après les confinements et le succès de sa série télé Entre deux draps, l’humoriste de 33 ans a presque entièrement réécrit son premier one man show, En attendant la fête au village. Le résultat ? Un spectacle beaucoup plus personnel qui met de l’avant ses failles.

Quel était le filon de la première version de ce one man show ? « C’était un spectacle de présentation classique. Comme tous les humoristes font ! (Rires...) Mais en écrivant et en jouant dans Entre deux draps, j’ai développé un lien inattendu avec le public. Mon spectacle est maintenant plus basé sur mes faiblesses, sur ma manière d’affronter la vie », explique celui qui a remporté le prix de Découverte de l’année au plus récent Gala des Olivier.

Si certains humoristes ont tendance à vouloir présenter leur meilleur profil dans leur premier spectacle, Matthieu Pepper se lance plutôt dans l’exploration de ses failles avec En attendant la fête au village. « C’est ma façon d’être le plus transparent possible. J’aime beaucoup les antihéros. Et pour s’y attacher, il faut connecter avec des aspects plus personnels. »

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Les attentes, la virilité, l’amour, la mort... Il faut dire que le titre du one man show vient d’une expression de son père, décédé en 2018. « Ce spectacle n’est pas un hommage à mon père, mais il y est très présent. C’était un homme différent, un homme rose comme on disait dans le temps, qui m’a donné une autre vision sur le monde. »

Un point de vue que Matthieu Pepper a hâte de partager avec ses fans. « Quand les gens te découvrent sur scène, ils ont accès à toi à 100 %. Le retour du public est direct. La scène, c’est le travail le plus éprouvant que j’ai fait de ma vie... Mais je ne vois pas comment je pourrais vivre sans ça. »