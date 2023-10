Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 15 octobre qui valent le détour.

Soccer: Espagne c. Norvège

AFP

Le dernier droit des qualifications pour l’Euro-2024 est entamé. L’Espagne, qui possède un match de retard sur son rival du jour, la Norvège, pourrait s’emparer de la première position dans le Groupe A avec une victoire. Lors du match aller entre les deux nations, c’est la «Roja» qui s’est facilement imposée 3 à 0. Dans l’histoire, la Norvège n’a gagné qu’une fois sur six opportunités contre l’Espagne. Même si les «Drillos» possèdent le monstre Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City, les Espagnols représentent un meilleur collectif.

Prédiction: Victoire de l’Espagne - 1,91

Rugby: Angleterre c. Fidji

AFP

L’Angleterre a hérité d’un groupe facile à la Coupe du monde de rugby, et s’est logiquement qualifiée pour les quarts de finale. Ceci dit, l’affrontement contre les Fidji ne sera pas facile. Ils ont battu l’Australie en phase de poules, et semblent aimer créer des surprises. Le XV de la rose est clairement favorite, mais on pourrait s’attendre à un match bien plus serré que prévu.

Prédiction: Écart de points +6,5 Fidji – 1,81

Rugby: France c. Afrique du Sud

AFP

Devant son public, le XV de France cherche à se qualifier pour les demi-finales contre les champions du monde en titre, l’Afrique du Sud. La bonne nouvelle pour les hommes de Fabien Galthier est que le capitaine et meilleur joueur de l’équipe Antoine Dupont fera son retour dans l’équipe. Les Français sont favoris, et ne gagnent presque pas contre les «Springboks», si l’on regarde l’histoire. Ceci dit, le dernier affrontement entre les deux nations s’est conclu avec une victoire des Bleus. Maintenant que la guigne est terminée, comptez sur la France pour accéder au tour suivant.

Prédiction: Victoire de la France – 1,75