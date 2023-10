Plaisirs d’automne à la Montagne Coupée

Rares sont les endroits pas bien loin de Montréal où l’on peut fouler les sentiers de randonnée sans frais d’accès, rouler en forêt et admirer un beau panorama. La Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Matha est l’un de ceux-là.

Pas besoin de réserver et il n’y a pas trop de monde. Et en plus, on peut se procurer des produits du terroir originaux qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

En retrait de la route, les lieux sont paisibles. C’est l’une des raisons ayant incité les moines cisterciens de quitter l’Abbaye d’Oka en 2009 pour ériger l’abbaye Val Notre-Dame à la Montagne Coupée.

Saveurs de la forêt

Dans la forêt, les moines cueillent des plantes comestibles pour en faire ce qu’ils appellent des produits forestibles, vendus au magasin de l’abbaye.

Risotto aux champignons des bois, têtes de violon marinées, cœurs de quenouilles. La variété étonne. C’est sans compter les confitures, gelées et sirops. J’aime bien leur sirop de sapin, à ajouter sur une galette de sarrasin ou même dans un gin-tonic.

Sous le même toit, au Bistro de la Forêt, le menu élaboré par la chef Josée Miller nous fait faire de belles découvertes. Incontournables : leurs fameux pogos au sapin et leur effiloché de porc au sirop de bouleau.

De beaux sentiers

Une halte s’impose aussi au magasin de l’abbaye pour prendre une carte des sentiers.

Vous pouvez également la télécharger avant votre randonnée. Le point de départ se trouve à quelques pas.

Bien aménagés, la plupart des sentiers forment une boucle reliée à la suivante. Il est donc facile d’ajuster la distance selon votre niveau. Il y a de superbes points de vue, dont deux près de l’auberge.

Vélo de montagne

L’Ô-bénite et la Pente-côte sont deux des nouveaux sentiers à découvrir sur deux roues pour les habitués. La Pinède, une boucle sinueuse de près de trois kilomètres convient davantage aux débutants.

Vous n’avez pas de vélo ? Il est possible d’en louer un à assistance électrique, ce qui vous donne la chance de vivre une expérience hors de l’ordinaire.

ABBAYE VAL NOTRE-DAME

Sentiers de marche : 15 km

15 km Frais d’accès : gratuit

gratuit Chiens : autorisés en laisse

autorisés en laisse Sentiers de vélo de montagne : 7 km

7 km Frais d’accès quotidien : 8 $ par adulte, 4 $ par enfant de 10 à 17 ans, gratuit pour les 9 ans et moins

8 $ par adulte, 4 $ par enfant de 10 à 17 ans, gratuit pour les 9 ans et moins À louer (sur réservation) : vélos de montagne à assistance électrique (1 h : 40 $, 3 h : 80 $, accès inclus)

vélos de montagne à assistance électrique (1 h : 40 $, 3 h : 80 $, accès inclus) Pique-nique gastronomique avec produits forestibles : dans une yourte s’il fait froid abbayevalnotredame.ca

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Sentiers et spa à Bromont

Au pied du mont Gale, se trouve le Balnea Spa. À partir des bains thermaux, on a droit à un panorama sur le lac Gale puis à perte de vue. Des sentiers mènent au sommet de la montagne et font le tour du lac en forêt.

►balnea.ca

Des boisés à Laval

À l’Orée des Bois, dans le quartier Fabreville, des passerelles traversent un boisé aux abords de la rivière des Mille Îles. Un sentier le relie au Bois de la Source, une pittoresque érablière mature.

Sentiers : 7 kilomètres.

►reseaucanopee.org

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.