Cinq fictions qui racontent le désespoir des parents quand bébé prend (presque) toute la place

Un bébé, ça ne change pas le monde, sauf que... ça change des vies. Avant la naissance, il y a toute une gamme d’émotions par lesquelles les futurs parents doivent impérativement passer. Et ça, c’est quand la conception se passe bien. Après, il y en a un autre large éventail. Bref, beaucoup d’histoires à raconter.

Grossesse surprise (V.A. Knocked Up)

Photo fournie par Universal Pictures

Une simple aventure d’un soir peut se charger de brouiller les cartes. C’est le cas dans cette amusante et sympathique comédie pour laquelle Katherine Heigl et Seth Rogen tiennent la vedette. Une jolie femme avec un brillant avenir professionnel tombe enceinte malgré elle d’un jeune homme qui ne fait rien de bon. Le choc est brutal, mais aucun doute possible : une vie est en train de se former en elle. Cet homme qu’elle ne croyait jamais revoir aura l’occasion de prouver sa valeur.

► Un film proposé par Prime Video

Babies

Photo fournie par Netflix

La première année de bébés est scrutée à la loupe et documentée pour nous permettre de mieux comprendre comment réagissent les petits êtres qui débarquent dans notre monde. Les réactions et les agissements des bébés sont analysés afin qu’on puisse mieux les comprendre. Bien sûr, dans leur univers, ils ne sont pas seuls. Il y a les parents qui jouent un rôle primordial dans leur développement. En étudiant le comportement des nouveau-nés et des bambins, on en vient donc à s’intéresser à ceux qui les ont conçus. Et c’est une bonne chose.

► Une série documentaire relayée par Netflix

À tout prix

Photo fournie par Tou.tv

Ils sont amoureux et déterminés. Ils se sont bâti une carapace et ont un sens de l’humour bien aiguisé. Une chance, car Charles et Laurence (Mickaël Gouin et Pascale Renaud Hébert sont criants de vérité et ont une chimie évidente) ne l’ont pas facile. Malgré tous leurs efforts, ils n’arrivent pas à concevoir un enfant. Leurs tentatives infructueuses coûtent cher et épuisent. Ils ont beau se montrer forts, il y a toujours bien des limites aux échecs. On prie pour eux.

► 10 courts épisodes avec l’Extra de Tou.tv

Maman porteuse (V.A. Baby Mama)

Photo fournie par Universal Pictures

Le temps de cette comédie originale, Tina Fey et Amy Poehler créent un lien unique en partageant le projet d’une vie : celui de mettre au monde un enfant. N’ayant pratiquement aucune chance de tomber enceinte, la première fonde tous ses espoirs en la deuxième qui accepte de porter son futur bébé. Or, dès que les deux femmes se retrouvent sous le même toit, les choses se compliquent un peu. C’est que la mère porteuse et la future maman n’ont pas la même vision du déroulement des mois qui précèdent l’accouchement...

► Une comédie sur Crave

Trois hommes et un bébé (V.A. Three Men and a Baby)

Photo fournie par Touchstone Pictures

Ah, la liberté de vivre des aventures, de passer des moments entre gars et de n’avoir personne d’autre à s’occuper que soi-même... Imaginez-vous un instant mener cette existence quand, sans crier gare, un bébé apparaît à votre porte. Pour Tom Selleck, Ted Danson et Steve Guttenberg, la responsabilité a beau être partagée, rien n’y fait... C’est tout sauf naturel. On s’amuse à regarder le trio d’hommes désemparés se démener pendant de nombreuses scènes de cette proposition américaine à succès de la fin des années 1980.

► Une comédie disponible sur Disney+