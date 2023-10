Quand un repreneur sauve une entreprise de la faillite

Plusieurs diraient qu’il faut être un peu fou pour racheter une entreprise au bord de la faillite. Là où certains voient un danger, d’autres, comme Nicolas Nassr, perçoivent plutôt une occasion en or. C’est dans cet esprit qu’en 2013, il s’est porté acquéreur de Finition Ultraspec, une PME de Saint-Laurent en grandes difficultés financières et sans relève.

Cette décision était loin d’un coup de tête impulsif. Nicolas Nassr, comptable (CPA) et ancien banquier, avait une vision claire qui allait bien au-delà de la situation précaire de l’entreprise, spécialisée dans le traitement de surface de pièces métalliques pour l’industrie aérospatiale, la défense et les transports.

«Son emplacement était son principal atout», indique Nicolas Nassr. Située au cœur d’un parc industriel à Saint-Laurent, Ultraspec se trouvait à proximité de ses marchés principaux. «De plus, il y avait une opportunité de diversification des services. Je souhaitais établir un centre de services intégré pour nos clients», ajoute-t-il.

Cette transaction répondait également à un défi qu’il rencontrait avec Anodisation Verdun, une autre société qu’il avait acquise quelques années auparavant. Cette dernière, localisée au milieu d’un quartier résidentiel, offrait un service unique, ce qui limitait sa croissance. «Avec Ultraspec, j’ai pu centraliser tous les services en un seul lieu», précise l’entrepreneur.

Cette fusion stratégique n’était que le début de la transformation d’Ultraspec, qui, au moment de l’acquisition, comptait une quinzaine d’employés. Nicolas Nassr s’est rapidement mis à la tâche pour constituer une équipe de gestion expérimentée et accroître les effectifs afin de maintenir les opérations et de soutenir la croissance. Il a aussi ajouté de nouveaux services, notamment le traitement des pièces métalliques pour les trains d’atterrissage.

«On a pu développer une nouvelle clientèle. Aujourd’hui, Ultraspec compte parmi ses clients des grands fabricants comme Héroux-Devtek, Boeing, Airbus et SpaceX», précise-t-il.

Il a aussi modernisé la PME en la dotant d’équipements à la fine pointe de la technologie. L’usine a également subi quelques agrandissements pour atteindre une superficie actuelle de 32 000 pieds carrés.

Nicolas Nassr nourrissait une autre ambition. En 2014, il a fondé une deuxième entreprise, Montréal Aluminium Solutions, qui lui permet de desservir une nouvelle clientèle. Basée à Dorval, elle offre des services d’anodisation et de coloration de pièces en aluminium destinées au domaine de l’architecture. L’entreprise de 75 employés s’est rapidement imposée dans son marché, comptant parmi ses clients des entreprises comme Amazon et Apple, se targue l’entrepreneur.

Conserver et créer des emplois

Nicolas Nassr a réussi à transformer une entreprise qui périclitait en une entreprise qui fait sa marque dans des industries de pointe. C’est l’une de ses grandes fiertés, l’autre étant de pouvoir compter sur la présence d’employés qui étaient là aux premières heures de l’acquisition et qui font aujourd’hui partie de l’équipe de direction.

«C’est la force du repreneuriat: il permet de conserver et de créer des emplois, en plus de faire grandir les gens dans leur carrière. Avoir contribué à améliorer la vie de mes employés, c’est une grande satisfaction pour moi», souligne l’entrepreneur d’origine syrienne arrivé au Québec à 17 ans en compagnie de ses parents.

Malgré ses succès, son parcours n’a pas été sans défis. Il a dû travailler fort pour trouver le financement nécessaire à l’acquisition d’Ultraspec, les financiers étant sceptiques face au redressement de la PME. Sa réussite antérieure avec Anodisation Verdun a toutefois joué en sa faveur. «Les financiers ont cru en moi», dit-il.

Qu’est-ce qui l’a poussé à abandonner une carrière intéressante dans les services financiers pour devenir entrepreneur? «Je me le demande encore, lance-t-il en riant. Je caressais cette idée depuis mes années universitaires. Pour se lancer en affaires, il faut être attiré par les défis, aimer créer et faire croître une entreprise. On y arrive seulement si on a la passion et la détermination de réussir.»

Finition Ultraspec

Date de fondation: 1985

Activités: traitement industriel de pièces métalliques

Actionnaire: Nicolas Nassr

Nombre d’employés: 115