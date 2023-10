«Rien ne bat le feeling d’être sur scène»: L’humoriste Mike Beaudoin lance «Vrai», son premier one-man-show

Après 18 ans dans le métier, l’humoriste Mike Beaudoin fait enfin le saut avec Vrai, un tout premier one-man-show. « D’un côté, j’aurais aimé le faire avant. Mais d’un autre, je sens plus que jamais que je suis à ma place », confie-t-il.

De l’expérience, Mike Beaudoin en cumule depuis près de deux décennies. Il a perfectionné son art à la radio et à grands coups de premières parties de Rachid Badouri, de galas d’humour et de prestations au Bordel ou encore au Terminal. Et depuis quelques années, il décline également sa carrière sur le web : ils sont près de 100 000 fidèles à suivre ses gags et pitreries sur son compte TikTok.

Une corde supplémentaire qu’il ne pensait pas forcément ajouter un jour à son arc.

« Ma fille était sur TikTok pendant la pandémie, alors j’ai téléchargé l’application sur mon cellulaire pour la surveiller. J’y ai pris goût et ça a vite explosé ; mon compte est passé de 300 à 10 000 abonnés en l’espace de deux semaines ! Tout s’est passé tellement vite, on dirait que j’ai encore du mal à le réaliser », laisse-t-il tomber.

Rodé à guichets fermés

Ce succès viral a vraisemblablement mis le vent dans les voiles de Vrai, ce premier one-man-show amorcé le mois dernier. Car Mike Beaudoin a pu le façonner et le polir au cours de 35 soirées de rodage, toutes présentées à guichets fermés. Chacune de ces occasions a permis à l’humoriste de réitérer son affection pour le stand-up sur les planches, plutôt que devant une caméra ou un micro.

« Faire rire à la radio ou sur les réseaux sociaux, c’est vraiment super. Mais rien ne bat le feeling d’être sur scène, de vivre ça avec les gens en temps réel. C’est ce que j’aime le plus au monde », confie-t-il.

Les fans peuvent donc désormais apprendre à connaître Mike Beaudoin en chair et en os sur les scènes de la province. En plus de son humour salé – sa marque de commerce –, l’humoriste entend présenter avec Vrai une autre facette de sa personnalité, beaucoup plus tendre. Il présente entre autres un touchant numéro relatant le décès de son père... survenu le jour même où son fils est né.

« Ça m’a pris beaucoup de temps à réussir à en parler sans craquer. Mais depuis, les gens me disent après mes spectacles qu’ils ont l’impression d’en connaître plus sur moi ou même de me connaître par cœur. Et ça, c’est le plus beau compliment qu’on peut me faire », confie Mike Beaudoin.