Une réforme du mode de scrutin ne fera pas du Québec un Israël

Un projet de loi pour réformer notre mode de scrutin uninominal à un tour a été déposé à l’Assemblée nationale.

Il reprend essentiellement les grandes lignes du projet déposé et abandonné par la CAQ, à savoir un scrutin proportionnel avec un mode compensatoire pour prendre en compte les pourcentages de votes obtenus par les partis.

Le dépôt est le fruit d’une vaste mobilisation d’organismes de la société civile et de certains partis politiques pour que la composition de l’Assemblée nationale reflète mieux la volonté populaire et que nous ayons des gouvernements dévoués à un plus grand ensemble de la population.

Le projet déposé est très loin de la proportionnelle pure telle qu’elle existe en Israël et que certains agitent comme un épouvantail pour arrêter une plus grande démocratisation de notre enceinte parlementaire.

Les artisans du projet veulent en finir avec le clientélisme électoral et les gouvernements qui déploient leurs actions pour des segments minoritaires de la population.

La «démocrature»

Notre mode de scrutin uninominal à un tour est hérité du colonialisme anglais. Contrairement à ce que certains croient, ce mode subsiste aujourd’hui dans très peu de pays, à peine une douzaine.

La grande majorité des pays qui ont instauré des régimes électoraux différents du nôtre recherchaient une meilleure représentativité pour leurs institutions démocratiques et demeurent gouvernables sans sombrer dans le chaos.

L’exception israélienne d’un gouvernement soumis à une minorité d’extrémistes ne s’avère pas la règle dans les pays qui recourent à un mode de scrutin proportionnel mitigé.

Cela n’empêche pas certains d’avancer l’idée qu’Israël subit la dictature de la minorité pour justifier leur blocage à toutes réformes du mode de scrutin.

Nous vivons pourtant un phénomène similaire dans nos propres institutions démocratiques, où avec le tiers du vote populaire, un parti peut dominer dans l’enceinte parlementaire avec plus de deux tiers des sièges.

La composition actuelle de l’Assemblée nationale reflète cette outrageuse distorsion de notre mode électoral alors que la CAQ occupe près de trois quarts des sièges avec un peu plus de 40% du vote populaire.

Il ne faut donc pas se surprendre d’entendre régulièrement que les Legault, Fitzgibbon, Girard et compagnie gouvernent pour leurs amis!

La démocratie

Dans un esprit républicain, le gouvernement se doit d’être le gouvernement de tous les citoyens.

On peut présumer que c’est avec cette volonté que le Mouvement démocratie nouvelle, des partis politiques, des organismes communautaires et citoyens, des associations étudiantes et des syndicats appuient une réforme du mode de scrutin et le projet de loi déposé avec une proportionnelle mixte.

Ce front uni a lancé une pétition sur le site de l’Assemblée nationale pour qu’une réforme du mode de scrutin soit adoptée avant la prochaine élection. Espérons que des centaines de milliers de citoyens se feront entendre et que la démocratie triomphera à un moment où l’autoritarisme est ascendant dans plusieurs pays!