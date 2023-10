Vidéo inédite: voyez l'interrogatoire du Hells Angels René Charlebois après son arrestation pour meurtre

Sept mois après son fameux mariage qui a fait jaser le Québec, l’ambitieux Hells Angels René Charlebois a vu son monde de rêve s’écrouler en quelques heures dans une salle d’interrogatoire de la Sûreté du Québec.

Dans le livre Le ripou des Hells paru cette semaine, notre Bureau d’enquête révèle des extraits inédits de l’enregistrement vidéo de cet interrogatoire fascinant mené lors de l’opération Printemps 2001, qui a provoqué la chute du chapitre d’élite de la bande de Maurice « Mom » Boucher, les Nomads.

C’est Charlebois, qu’on surnommait Balloune, qui a dénoncé l’ex-enquêteur vedette de la police de Montréal Benoit Roberge il y a 10 ans, en révélant lui avoir acheté de nombreux renseignements secrets en échange de l’argent sale des Hells. Roberge avait pourtant joué un rôle clé dans Printemps 2001.

« Perds pas ton temps... »

Charlebois n’est vêtu que d’un caleçon quand il ouvre la porte de sa luxueuse résidence de Longueuil aux policiers venus l’appréhender, le 28 mars 2001.

Alors qu'ils sont rendus au quatrième étage du quartier général de la SQ à Montréal, la seule chose que le motard demandera à l’enquêteur qui l’a mis en état d’arrestation, François Roux, c’est un café « avec de la crème, mais pas d’sucre ».

Capture d'écran

Ces enquêteurs chargés de cuisiner de gros noms des Hells ou de la mafia italienne savent bien que les chances de parvenir à leur soutirer des aveux ou de les convaincre de collaborer avec la justice sont infimes, d’après nos sources.

Mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils jetteront vite l'éponge parce que c’est une cause perdue d’avance. Au contraire.

— J’ai rien à te dire, moé. Perds pas ton temps avec moé pour rien, dit sèchement Charlebois à l’enquêteur Roux, en espérant sortir au plus vite de cette salle minuscule qu’il enfume en y grillant une cigarette après l’autre.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal

— Moi, j’en ai des affaires à te dire ! Une enquête de cette ampleur-là, c’est le fun d’en parler, lui rétorque Roux, imperturbable, au début d’un huis clos qui durera plus de six heures.

« Christie de bad luck... »

Dans un langage coloré, l’enquêteur aborde l’ascension vertigineuse au sein des Hells de cet ancien livreur d’un restaurant de sous-marins.

Bien sûr, Roux n’oublie pas de lui parler de ses noces où Ginette Reno et Jean-Pierre Ferland ont chanté pour le motard, en août 2000.

« T’es ben chanceux, René. Moi, Ginette Reno, j’ai même pas les moyens d’aller la voir en spectacle, pis toi, tu l’as à ton mariage ! »

La façade du motard s’effondre peu à peu quand l’enquêteur lui énumère minutieusement un chapelet d’éléments de preuve accablants que les policiers ont accumulés contre lui.

Courtoisie

Entre autres, Roux lui récite les paroles que Charlebois a prononcées devant Claude DeSerres, un trafiquant que les Hells soupçonnaient avec raison de travailler pour la police, avant de l’assassiner d’une balle à la tête.

« Une christie de bad luck, René », enchaîne-t-il, en précisant que la victime portait un dispositif d’enregistrement de type « body-pack » au moment du meurtre, en février 2000.

« Ça, c’est 25 ans [de prison], René. L’abondance vient de finir aujourd’hui », ajoute-t-il, avant de laisser Balloune seul, l’air dépité.

Charlebois s’est reconnu coupable de meurtre au second degré et de gangstérisme. Il s’est évadé d’un pénitencier de Laval le 14 septembre 2013, après 12 ans d’incarcération, et s’est suicidé après 12 jours de cavale.

Benoit Roberge, le ripou des Hells POURSUIVEZ VOTRE LECTURE