5 points à surveiller dans la NFL cette semaine

Chaque week-end dans la NFL, des éléments attirent notre attention quant aux forces en présence, aux records qui sont à portée ou à certaines notes historiques. Voici, pour la sixième semaine d’activité, cinq éléments à surveiller.

1) Un beau jour pour le football québécois

Shanna Lockwood / Atlanta Falcons

À première vue, le duel entre les Falcons et les Commanders n’est pas le plus excitant du week-end, mais, pour les amateurs québécois, il revêt un cachet particulier. Le garde à gauche partant Matthew Bergeron, qui en est à sa première saison à Atlanta, croisera le fer avec le demi de coin Benjamin St-Juste, qui amorce sa troisième saison à Washington. St-Juste occupe un rôle clé au sein de la défense, lui qui fait partie d’un trio de joueurs qui ont disputé 100% des jeux (avec Cordy Barton et Kamren Curl). C’est la même chose pour Bergeron, qui n’a pas raté le moindre jeu offensif.

2) Deux murailles défensives

Getty Images via AFP

On peut dire sans se tromper que les deux défenses de l’heure dans le circuit Goodell en viennent aux prises ce dimanche. D’un côté, les 49ers logent au premier rang, eux qui n’accordent que 13,6 points par match. Ils sont aussi troisièmes au chapitre des verges accordées (266,8 par match). De l’autre côté, les Browns sont premiers pour les verges accordées (196,8 par match) et deuxièmes pour ce qui est des points (15 par match). C’est la première fois en 10 ans que les deux équipes qui concèdent le moins de points s’affrontent à la semaine 6 ou plus tard. Les derniers avaient été les Patriots et les Saints le 13 octobre 2013.

3) Tyreek Hill en feu

Getty Images via AFP

Les Dolphins sont l’attaque par excellence de la ligue et l’un des dynamos de cette attaque est le receveur Tyreek Hill. La semaine dernière, l’explosif joueur de 29 ans a connu un 11e match en carrière avec au moins 150 verges et un touché. Cette semaine, il pourrait égaler Calvin Johnson, qui avait connu 12 matchs de la sorte avec les Lions, de 2007 à 2015. Dans l’histoire, seuls Lance Alworth (16 fois) et Jerry Rice (14 fois) ont fait mieux. Hill mène par ailleurs la NFL avec 651 verges de gains et avec 99 verges, il deviendrait le cinquième dans l’histoire à amasser au moins 750 verges à ses six premiers matchs.

4) Guerriers de la route

Getty Images via AFP

Les Eagles prennent la route de New York pour y affronter les Jets. Le moins que l’on puisse dire est que le quart-arrière Jalen Hurts n’est pas intimidé par les environnements hostiles. Hurts a en effet signé 11 gains de suite à l’extérieur de Philadelphie et, si les Eagles battent les Jets, il deviendra le troisième pivot seulement à avoir gagné 12 fois de suite à l’étranger. Tom Brady avait vécu 13 victoires de suite sur la route avec les Patriots, entre octobre 2016 et décembre 2017, tandis que Joe Montana en avait récolté 18 entre novembre 1988 et octobre 1993. Il est à noter que Montana avait raté les saisons de 1991 et de 1992.

5) CJ Stroud vers un record

Getty Images via AFP

On l’a dit souvent, le quart-arrière recrue des Texans, CJ Stroud, connaît un superbe début de carrière. Ce dimanche, face aux Saints, il pourrait même établir un record. Il n’a toujours pas été victime d’une interception et, à ce jour, aucun quart-arrière dans l’histoire de la NFL n’a pas eu d’interception à sa fiche à ses six premiers départs. Il détient déjà la marque pour ce qui est des passes tentées sans interception pour amorcer une carrière, avec 186.