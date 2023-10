Alice Pascual aurait aimé être la princesse astronaute

Dans les agréables souvenirs télé d’Alice Pascual, il y a beaucoup d’humour et des univers farfelus, originaux. Ces souvenirs télé riment aussi avec la présence de ses sœurs, de sa mère et de son grand-père...

Alice, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

Fripe et Pouille, Télé Pirate et Dans une galaxie près de chez vous me faisaient tellement rire avec leurs personnages si bien joués et leurs univers farfelus... Je suis à peu près certaine qu’encore aujourd’hui, ces émissions me feraient éclater de rire ! Il y a aussi eu Les Zigotos parce que j’ai fini par y participer pour vrai ! J’ai même gagné le jeu en mettant la main sur la grenouille dans la marre maléfique.

Photo tirée de IMDB

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Avec mes sœurs, en France, quand nous étions toutes petites, notre grand-père nous faisait écouter des dessins animés de Tex Avery [réalisateur très actif dans les années 1930, 1940 et 1950, NDLR]. À mon souvenir, ça le faisait encore plus rire que nous !

Diriez-vous que vous regardiez beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Pas beaucoup, non. On habitait à la campagne et on passait le plus clair de notre temps dehors. Mais il y avait tout de même des rendez-vous à Canal Famille.

Photo d'archives

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Je devais avoir 12 ans et je regardais Marguerite Volant avec ma mère. Même si ce n’était pas une émission pour enfants, j’étais complètement passionnée par cette émission et par le personnage de Marguerite [joué par Catherine Sénart, NDLR]. J’ai beaucoup repensé à elle tout au long de mon adolescence.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

« Sur la rue Tabaga/ Près du boulevard Ricelle/ À l’abri des gratte-ciel/ Devine qui j’ai vu/ Qui t’as vu ? / Qui t’as vu ? » [Sur la rue Tabaga a été diffusée de 1989 à 1995 sur Canal Famille, NDLR].

Photo tirée de IMDB

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

La princesse astronaute [qui a pris vie grâce à Pascale Bussières, NDLR]. Je trouvais ses aventures si passionnantes. Elle était un modèle féminin tellement original ! Je trouvais aussi qu’elle avait des costumes formidables !

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Aux tout-petits, j’ai toujours envie de leur parler de la mer, de l’océan, des bateaux et des poissons, car il y a une poésie et un univers tellement riche pour y inventer des histoires. C’est aussi lié à mon enfance : petite, cela m’a tellement fait rêver. Peut-être même encore aujourd’hui, d’ailleurs...

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je suis convaincue que la créativité et le talent des créateurs québécois doivent produire des petits bijoux... Les émissions jeunesse permettent, me semble-t‐il, tellement de liberté et d’inventivité.

Alice Pascual sera de la distribution de la deuxième saison de la série jeunesse Les cavaliers, tout comme Marilou Forges, Steve Laplante, Fanny Mallette et Hubert Proulx, entre autres. Les épisodes seront diffusés sur Unis TV et Club illico en 2024.