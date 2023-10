Animaux: prévenir l’obésité chez nos compagnons

En cette semaine de la prévention de l’obésité animale, j’ai eu envie de vous faire réfléchir sur trois aspects de ce fléau nord-américain dans le but de « faire pencher la balance », comme le dit si bien le nouveau slogan de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ).

Comme chez l’humain, l’obésité est malheureusement omniprésente chez les animaux de compagnie. En Amérique du Nord, 59 % des chiens dépassent le poids santé (poids qu’ils devraient peser) et les deux tiers de ceux-ci, soit 37 %, sont obèses. Les 28 % restants sont en surpoids.

Ce sont presque les mêmes « gros » chiffres chez les chats : 61 % des chats nord-américains dépassent leur poids santé et la moitié d’entre eux (33 %) sont obèses tandis que les 28 % restants sont en surpoids.

Ceci est une mauvaise nouvelle en soi puisque l’on sait pertinemment que l’obésité est un facteur de risque important pour le développement de plusieurs maladies ou conditions médicales chroniques chez les animaux : diabète, maladies cardio-vasculaires, problèmes cutanés, urinaires et articulaires, cancers, et j’en passe. Toutes des conditions qui diminuent la qualité de vie de nos animaux, mais qui font aussi mal au portefeuille des propriétaires d’animaux, en ces temps d’inflation galopante. De quoi vouloir renverser la tendance !

Parlant de renverser la tendance, j’aimerais me concentrer sur trois aspects du message à retenir afin d’aider les propriétaires à prévenir le développement d’obésité chez leurs animaux.

1. Toute la famille doit s’impliquer dans la gestion du poids d’un animal de compagnie.

Pensons-y : à quoi ça sert si Madame compte les calories pour Fido et portionne ses repas convenablement si Monsieur le gâte à qui mieux mieux et le nourrit dès qu’il quémande ? Maintenir ou retrouver le poids santé d’un animal est un travail d’équipe et tout l’effort de gestion du poids peut être anéanti si un membre de la famille ne suit pas la tendance.

2. Votre équipe vétérinaire peut vous aider à atteindre des objectifs santé en ce qui concerne le poids de votre animal.

En matière de santé animale et de gestion du poids, votre équipe vétérinaire est la mieux placée pour vous aider et vous conseiller adéquatement. La plupart des établissements vétérinaires offrent gratuitement à leurs clients des programmes de gestion du poids (avec suivis).

De plus, ils ont accès à différentes nourritures vétérinaires spécialisées et adaptées à la situation qui peuvent assurément aider dans la gestion du poids de votre animal au quotidien.

3. Libérez-vous de cette manie de trop nourrir votre animal pour lui prouver votre amour et faites de la réduflation !

Plusieurs d’entre nous ont cette mauvaise manie de surnourrir leur animal par amour, en lui donnant plein de petites gâteries, plusieurs fois par jour. Les gâteries contiennent beaucoup de calories vides et contribuent à la prise de poids excédentaire.

Votre animal ne vous aimera pas moins sans gâteries ! Convertissez ces calories vides en d’autres activités que votre animal aimera : flattez-le, jouez avec lui, marchez dehors avec lui, etc.

Au lieu de lui donner quatre biscuits par jour, coupez un seul biscuit en quatre parts et donnez ces quatre morceaux un à la fois dans la journée. Votre animal sera heureux quand même et ne se plaindra pas de la réduflation !