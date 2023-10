Carnage à Cacouna: un homme décapite son voisin

Scène d’horreur à Cacouna, au Bas-Saint-Laurent, où un homme aurait décapité son voisin avant de se barricader dans son appartement et de tenir les policiers en haleine pendant 24 heures.

C’est du moins ce qu’ont affirmé au Journal des résidents de l’immeuble à logements où s’est déroulé le drame après avoir été rencontrés par des policiers et des enquêteurs.

Une version des faits que la Sûreté du Québec (SQ) n’a pas voulu confirmer parce que l’enquête est toujours en cours. Toutefois, la SQ confirme que Pierre Bélisle, 74 ans, est porté disparu et serait victime d’un «acte criminel».

Dimanche, trois jours après avoir été évacués pendant le drame, des voisins étaient de retour sur les lieux du crime, sous le choc d’avoir vécu un tel événement.

Réunis devant l’immeuble, tous en discussion, ils ont mentionné au Journal que Pierre Bélisle n’avait rien fait pour mériter un tel sort.

«Je lui parlais souvent et c’était un super bon monsieur. Il était souvent dans l’escalier ici, dans les marches et il buvait son petit verre. Ce n’était pas un monsieur dérangeant pantoute, très sociable», a indiqué Pierre, un de ses voisins.

Photo Louis Deschênes

Les voisins rencontrés ont tous été évacués par les policiers lors de l’opération dans la soirée de mercredi.

«Au début, tu ne comprends pas ce qui se passe», mentionnent les voisins. «Une fois à l’extérieur, on a entendu des coups de feu, là on a commencé à se poser des questions et on s’est dit: "C’est gros!"» racontent-ils.

«Un tueur si proche», s’inquiètent des voisins

À propos de Steve Chassé, les voisins l’ont qualifié de gars «renfermé» qui «faisait ses affaires». «Il avait tout le temps peur de déranger le monde. Là, on peut dire qu’il en a dérangé une gang», de laisser tomber un voisin.

«Ça aurait pu être moi! Il a décidé de tuer son voisin [Pierre], mais s’il avait décidé que c’était moi? C’est ça qui me fait capoter», avance pour sa part Olivier, qui est le voisin immédiat de Steve Chassé. «C’est un tueur si proche comme à la télé!»

Olivier est le seul locataire qui ne peut réintégrer son appartement parce que Chassé l’a utilisé comme bunker en attendant les policiers.

Photo Louis Deschênes

De son côté, la mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume, a confirmé que la grande majorité des locataires avaient pu réintégrer leur logement.

«Ces gens-là ont fait preuve de beaucoup de résilience», a ajouté la mairesse au sujet des résidents du complexe qui ont dû être évacués.

Dimanche, des intervenants sociaux du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent étaient à Cacouna pour accompagner les résidents de l’immeuble à logements lors de leur retour à la maison.

D’autres accusations à venir

De mercredi à jeudi, Steve Chassé, 40 ans, a été l’objet d’une importante opération policière dans un immeuble de Place Saint-Georges. Des échanges de coups de feu ont été entendus et les policiers considéraient le suspect comme armé et dangereux.

Ce sont les agents du Groupe tactique d’intervention de la SQ qui sont parvenus à le déloger et à le maîtriser.

Capture d’écran de TVA Nouvelles

Steve Chassé fait maintenant face à trois chefs d’accusation, soit incitation à la haine, décharge d’une arme à feu avec insouciance et port d’arme dans un dessein dangereux.

L’enquête progresse et d’autres accusations pourraient être portées contre Steve Chassé, a laissé entendre la procureure au dossier, Me Annie Landreville.

Il serait également le principal suspect dans la disparition de Pierre Bélisle, un voisin de Steve Chassé, dont le corps est toujours recherché par les autorités.

Les autorités auraient toutefois fouillé vendredi les bennes à ordures du secteur et même le lieu d’enfouissement des déchets à la recherche de restes humains.

Des images des caméras de surveillance auraient par ailleurs permis aux policiers de voir le suspect manipuler des sacs à ordures.

- Avec les informations de Louis Deschênes

Steve Chassé tenait des propos inquiétants sur les réseaux sociaux

Présent sur plusieurs plateformes en ligne, Steve Chassé tenait des propos décousus et conspirationnistes, notamment sur Facebook.

Se décrivant comme un «programmeur amateur» et un gamer sur ses pages Facebook, YouTube et GitHub, Steve Chassé a d’ailleurs vu son profile X (anciennement Twitter) être suspendu parce qu’il avait enfreint les règles de la plateforme.

Sa photo de profil sur ces multiples plateformes est une référence au film d’Oliver Stone de 1994 Natural Born Killers, souvent critiqué pour sa glorification des tueurs de masse.

Dans une publication épinglée sur son profil Facebook et datant du 1er septembre, il décrit une «pègre du Québec qui a tenté de ruiner ma famille» et mélange «transsexuels», «pègre pédophile» et diverses agences canadiennes, menaçant de s’en prendre «aux Libéraux».

Les noms Arcand, Trudeau, Freeland et Joly y sont souvent répétés, tout comme celui de «Belisles (sic)».

«Savez-vous que maintenant, dans ma vie, je ne suis qu'intéressé par vous voir tous, décapité (sic)», ajoute-t-il.

Il y affirme également avoir souffert d’une «dépression majeure», état de santé qu’il évoque dans un autre échange en ligne datant du mois d’août que Le Journal a consulté.

Steve Chassé y indique d’ailleurs devoir prendre des médicaments pour traiter cette dépression.

Steve Chassé a travaillé «environ deux semaines» pour l’entreprise Prelco, à Rivière-du-Loup, et était «longtemps en arrêt de travail», confirme pour sa part le président du syndicat des employés de l’usine, Alain Beaulieu. Il était peu connu de ses collègues de travail.