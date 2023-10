Le chef du PQ fait ses boîtes : PSPP déménage dans Camille-Laurin

Le chef du Parti Québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon a annoncé sur ses réseaux sociaux dimanche qu’il déménageait officiellement à Tétreaultville, un quartier de Montréal dans la circonscription de Camille-Laurin dont il est député.

Celui qui avait vendu son condo de Montréal et sa maison de Gatineau afin de s’établir dans la Vieille Capitale peu après avoir été élu chef du PQ explique que de déménager dans sa circonscription lui permettra d’être plus à l’écoute des citoyens de celle-ci et de «vivre leur quotidien».

«L'Est de Montréal a trop longtemps été délaissé et négligé par les gouvernements en termes d'investissements et de développement à travers notre histoire. Je vais continuer à travailler très fort pour remédier à cette injustice historique», mentionne-t-il dans sa publication où on le voit boîte à la main.

DÉMÉNAGEMENT DANS CAMILLE-LAURIN



Je suis heureux de pouvoir vous annoncer mon déménagement dans ma circonscription, en plein coeur de Tétreaultville. Comme je l'avais exprimé dans le passé, c'était important pour moi d'habiter le même quartier que les citoyennes et citoyens qui… pic.twitter.com/iaIG0SgY9I — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) October 15, 2023

Ce dernier dit également vouloir continuer de s'opposer à la disparition d'une circonscription dans l'Est, qui mènerait actuellement à une fusion de Camille-Laurin et d'Anjou-Louis-Riel puisque celles-ci présentent des «réalités sociologiques et économiques bien différentes».

Rappelons qu’en septembre, la commission de la représentation électorale avait présenté un projet qui avait pour but de revoir la carte électorale proposant de ce fait, de retirer une circonscription à la Gaspésie ainsi que dans l’est de Montréal pour l’élection de 2026.