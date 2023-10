Les vertus de l’argile verte

Je suis tombée en bas de ma chaise au début du mois d’août quand j’ai lu dans votre chronique qu’on pouvait soigner et même guérir une vulvite grâce à l’utilisation de l’argile verte, un médicament naturel que j’utilisais déjà avec succès quand je me faisais des entorses. Moi qui depuis des mois étais affectée par ce problème récurrent, j’avais dans ma pharmacie de quoi me guérir sans même le savoir. Merci à vous d’avoir publié la lettre de cette personne anonyme qui vantait les mérites de ce produit.

Élise G.

L’argile verte est reconnue pour ses propriétés nettoyantes et asséchantes. Elle s’avère donc appropriée pour les peaux grasses. Elle constitue un capteur naturel de bactéries et de germes, en plus de calmer les inflammations et les œdèmes.