Finale de l'Américaine: la première aux Rangers

Les lanceurs des Rangers du Texas ont effectué tout un travail, dimanche soir, alors qu’ils blanchi les Astros de Houston dans une victoire de 2-0 lors du premier match de la finale de la Ligue américaine.

La rencontre était présentée à TVA Sports.

Au final, le lanceur partant des Rangers, Jordan Montgomery (2-0), a donné aux Astros leurs cinq coups sûrs de la rencontre en six manches et un tiers. Venus en relève, Josh Sborz, Aroldis Chapman et Jose Leclerc, auteur du sauvetage, n’ont rien donné à leurs adversaires.

En attaque, le premier point des Rangers a été inscrit dès la deuxième manche lorsqu’un simple de Jonah Heim a permis à Evan Carter de croiser le marbre. Le joueur de champ centre Leody Taveras a complété la marque en y allant d’une longue balle en solo lors de la cinquième manche (à voir en vidéo principale).

Du côté des Astros, le vétéran Justin Verlander (1-1) a hérité de la défaite après avoir concédé six coups sûrs et deux points aux Rangers en six manches et deux tiers.

Les hostilités reprendront dès lundi, à 16h30, toujours à TVA Sports.