Ontario : transport de matériel médical par drone, une première au Canada

Le monde de la médecine est en constante évolution : après l’arrivée des technologies fonctionnant avec l’intelligence artificielle, voilà que des drones permettront le transport d’échantillons à analyser entre deux hôpitaux d’Ontario.

C’est ce qu’a annoncé Drone Delivery Canada (DDC) dans un communiqué émis jeudi. Ainsi, le projet instauré pour six mois prévoit 26 vols entre l’hôpital du district de Milton et l’hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville.

«Le potentiel de l’utilisation de drones pour transporter des fournitures médicales dans le domaine des soins de santé est considérable. Ce projet innovant explore les moyens de mieux répondre aux besoins de soins de nos patients, de nos familles et de nos communautés», a indiqué Hilary Rodriguez, vice-présidente principale des services d’entreprise, performance et directrice financière de Halton Healthcare – l’organisation gérant les deux établissements.

Via un drone, les deux hôpitaux pourront s’échanger diverses fournitures médicales essentielles, comme des analyses de sang et de chimie sérique, du matériel de banque de sang, des cultures d’urine, de petits conteneurs de cytologie contenant du formol ainsi que des flacons d’hémoculture, a fait savoir DDC.

«Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à Halton Healthcare pour continuer à faire des percées dans le segment des soins de santé et démontrer les avantages des systèmes d'avions télépilotés (« RPAS ») et leur capacité à bénéficier au marché de la santé dans son ensemble avec des résultats positifs pour les soins aux patients», a ainsi expliqué le PDG de DDC, Steve Magirias.

Notons que l’entente entre DDC et Halton Healthcare survient un peu plus de trois mois après que le gouvernement fédéral ait modifié le règlement sur la sécurité des drones au Canada.

«Les changements proposés seraient bénéfiques pour la population canadienne, car les drones pourraient être utilisés pour de nombreuses activités, dont la livraison de colis aux communautés éloignées, les opérations de secours d’urgence, les inventaires de ressources naturelles et les relevés fauniques», avait indiqué le ministère des Transports dans un communiqué émis en juin dernier.

«Les drones représentent une occasion d’améliorer l’efficacité et la portée de notre système de transport, de relier nos communautés et de moderniser nos réseaux de chaîne d’approvisionnement», avait ajouté le ministre des Transports de l’époque, Omar Alghabra.