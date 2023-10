Parti libéral du Québec: une course à la chefferie tardive, pour éviter un couronnement

Les libéraux veulent éviter la répétition du scénario qui a mené au couronnement de Dominique Anglade, sans débats ni opposition. Une course à la chefferie tardive permettra d’attirer des candidatures de l’extérieur du parti, ont expliqué ses dirigeants dimanche matin.

• À lire aussi: Conseil général du PLQ: démonstration de force de Frédéric Beauchemin, malgré son expulsion du caucus libéral

• À lire aussi: Propositions du comité de relance: le nationalisme fait débat au PLQ

• À lire aussi: Financement du PLQ: changez de cassette, lance le fils de Jean Charest

L’élection du nouveau chef aura lieu au printemps 2025, a confirmé le Parti libéral du Québec au dernier jour de son Conseil général, qui réunit quelque 400 militants à Drummondville.

«Le conseil exécutif est d’avis, compte tenu des circonstances actuelles, qu'il serait prématuré de tenir un congrès à la chefferie avant le printemps 2025», a expliqué le président du Comité électoral de la course à la chefferie, Nicolas Plourde, lors de la présentation officielle des règles.

«Le conseil exécutif estime qu'il est préférable de tenir la course plus tard, afin de maximiser les chances d'avoir plusieurs candidats et ce d'horizons différents, y incluant de l'extérieur si possible. Personne ne veut que cette course soit un couronnement, ce serait la pire des choses pour notre parti», a-t-il ajouté.

La décision a été prise après avoir sondé les présidents d’associations, le conseil de direction et le caucus du parti, a expliqué Nicolas Plourde.

Les candidats intéressés devront récolter les signatures de 750 membres en règle (provenant d’au-moins 70 comtés et de 12 régions), incluant 350 nouveaux membres. Le dépôt a été fixé à 40 000$ et le maximum des dépenses à 400 000$.

Des militants déçus

Sur le plancher, de nombreux militants ont toutefois souligné leur préférence pour une course plus hâtive, notamment pour permettre au futur chef de se faire connaître et de rebâtir le PLQ.

«Aujourd'hui, on aurait dit que les militants ne sont pas écoutés. On a un Saint-Soleil de problème parce que les militants étaient hautement majoritaires pour 2024. Ce qu’on a aujourd'hui, ce n’est pas la volonté de la base», a déploré un militant de Dubuc, Paul-Eugène Grenon.

Des jeunes ont également affirmé ne pas avoir été entendus dans le processus.

Mais d’autres, comme l’ex-éditorialiste André Pratte, ont plaidé qu’une course plus tardive permettra de rebâtir le parti afin que celui-ci soit plus attrayant pour d’éventuels candidats.

Un autre militant, Vincent Langlois a été encore plus tranchant : «Ça ne se bouscule pas pour devenir candidat du Parti libéral», a -t-il lancé en appuyant lui aussi une élection en 2025.

Nouveauté intéressante à signaler : il s’agira de la première élection à la chefferie sous la formule «un membre, un vote». Par le passé, le parti fonctionnait par délégations. La formule avait déjà été changée lors de la dernière course, mais l’adversaire de Dominique Anglade, Alexandre Cusson, s’était finalement désisté.

Beauchemin toujours intéressé

Pour le moment, seul le député Frédéric Beauchemin a signalé son intérêt pour la chefferie, malgré son expulsion temporaire du caucus libéral en raison d’une plainte pour harcèlement psychologique.

Le député de Marguerite-Bourgeoys avait signalé son désir d’une course rapide, selon les informations de plusieurs médias, mais le parti vient d’en décider autrement. Cette décision risque d’amener plusieurs adversaires pour faire face à M. Beauchemin.

Malgré tout, le candidat putatif s’est montré toujours aussi déterminé à se lancer dans la course. «J’ai été mis au défi plusieurs fois dans ma vie, ce ne sera pas la première fois», a-t-il déclaré en anglais.

En dépit de ses critiques récentes sur le manque d’une «direction claire» au parti en l’absence d’un chef élu, M. Beauchemin dit à l’aise avec une course plus tardive, puisque le travail de reconstruction du parti a déjà débuté.

«On a déjà commencé la relance. Alors, déjà, en partant, il y a comme un mouvement pour faire avancer le parti, pour avoir le dialogue. Les membres vont en discuter, on a commencé à en discuter hier. Moi, je pense que les bonnes premières étapes ont été amorcées», a commenté M. Beauchemin en faisant référence du rapport du comité sur la relance du PLQ.

Comme la veille, il était accompagné de quelques jeunes venus démontrer leur support.

Frédéric Beauchemin estime par ailleurs qu’il pourra réintégrer son caucus sans problème, dans l’éventualité où il serait blanchi des allégations d’harcèlement psychologique formulées contre lui.