Programme First Tee au golf junior : Quand un enfant trouve sa voie dans le sport

Zoé est tombée dans la marmite du monde du golf dès sa naissance. Elle est issue d’une famille sportive, mais ses intérêts peuvent étonner un peu. Artiste dans l’âme, elle se retrouve davantage dans le dessin et la danse. Curieusement, elle a a aussi beaucoup de plaisir quand elle agrippe un bâton de golf.

La jeune fille de neuf ans a appris les rudiments du sport après son deuxième anniversaire. Un passage «obligé» puisque grand-papa possède le club de golf public Les Rivières, en Mauricie. Toute la famille y met l’épaule à la roue. Maman a d’ailleurs grandi sur le terrain avec son père, Michel.

Chez les Comeau, le golf est un sport de famille. Un moyen de passer du temps de qualité tous ensemble. C’est d’ailleurs ce qui interpelle l’espiègle petite fille et qui l’incite à saisir son sac pour aller taper la petite blanche.

«J’aime ce sport parce que je peux jouer avec mes amis, ma famille et des gens de tous les niveaux. Il vient me chercher», raconte-t-elle en répondant aux questions du Journal avec sa maman, Audrey-Ann. Elle adore particulièrement frapper des balles dans le champ de pratique et le jeu sur les verts, où elle veut tout réussir.

Ne jamais baisser les bras

«Le golf rejoint Zoé en raison des alternatives qu’il offre. Elle vient de compléter son premier été de camp avec des cours en groupe et j’ai noté un beau développement», fait savoir la mère qui agit à titre d’enseignante au club.

Photo courtoisie Audrey-Ann Comeau

Aux dires de maman, Zoé est une fillette rationnelle, réservée et minutieuse. Le golf lui permet de bien s’appliquer et d'apprendre des leçons de la vie.

«Au début, elle se décourageait rapidement lorsqu’elle ne réussissait pas immédiatement. Mais au fil du temps, en voyant ses amis passer par le même processus, j’ai observé une petite fille qui ne voulait pas lâcher. Ce sport est un véritable défi mental. Il permet de comprendre que la perfection n’existe pas», explique Audrey-Ann.

Un nouveau programme

Dans ses tâches quotidiennes au club, elle s’occupe entre autres des cliniques pour les juniors, mais aussi du programme First Tee – Premier départ Québec. Le golf Les Rivières figure parmi les 12 établissements y ayant adhéré à travers la province.

Calqué sur le populaire modèle américain, ce programme sportif cherche à enseigner des leçons de vie et des compétences de leadership aux jeunes de 7 à 14 ans et plus. Il est articulé autour de cursus sportif, scolaire et communautaire afin de pouvoir intéresser davantage d’enfants et adolescents au sport.

À travers des activités ludiques, Zoé y participe depuis deux ans, ce qui lui a permis de progresser tant sur les allées et les verts que dans sa vie. En plus de ses aptitudes artistiques, elle compte une corde de plus à son arc.

Et qui sait si, plus tard, elle ne suivra pas les traces de maman et grand-papa en s’investissant pleinement dans le golf.

Le programme First Tee fait face à de multiples enjeux

Le programme First Tee – Premier départ n’en est qu’à ses balbutiements. S’il n’en tient qu’aux résultats prometteurs à travers les États-Unis, il s’agit d’une initiative florissante. Encore faut-il que les clubs de golf du Québec lèvent la main pour permettre l’initiation de la jeunesse au sport dans leurs installations.

Pour l’instant, 12 des quelque 350 clubs de golf de la province ont ouvert les bras à First Tee. Les grandes régions de Montréal et de Québec n’en comptent aucun.

Le directeur du programme Jérémy Proteau préfère la qualité plutôt que la quantité, pour l’instant. Dans sa philosophie, il estime que les clubs doivent accepter la diversité pour sauter dans l’aventure. Car dans un sport conservateur comme le golf, les réticences aux changements sont les principaux obstacles.

«Il faut ouvrir les portes et trouver les bons intervenants pour rendre le sport accessible. L’acceptation de la diversité, c’est le critère primordial. On veut des partenaires qui croient au projet. Il faut pardonner que l’étiquette ne soit pas suivie à la lettre. Les jeunes sont en mode d’apprentissage et d’application de l’éthique du golf», a expliqué celui qui travaille d’arrache-pied pour trouver des clubs prêts à l’épauler dans l’aventure.

Photo courtoisie Programme First Tee

Dans les communautés et les écoles

En plus des approches aux clubs, le sport est aussi intégré dans plus d’une quarantaine d’écoles et programmes communautaires à travers la province. Atteindre la masse se veut un autre défi d’envergure. Présentement, environ 10 000 jeunes saisissent d’une manière ou d’une autre un bâton pour frapper la petite balle blanche.

Si ce programme permet aux jeunes de découvrir leur force intérieure, leur confiance et leur résilience, comme la jeune Zoé Clément, il leur apprend aussi à les appliquer dans toutes les sphères de leur vie.

Attirer plus de jeunes dans ce sport permettrait aussi de préparer la relève et qui sait, trouver une potentielle première vedette québécoise à atteindre le circuit de la PGA, si ce n’est déjà fait d’ici là.

«C’est une question de nombre. Un plus grand nombre de golfeurs veut aussi dire plus de chances de former de grands athlètes qui atteindraient ce niveau», a rappelé Proteau, lui-même issu du programme des Carabins de l’Université de Montréal.

Un donateur qui croit au projet

Marc Villeneuve gravite dans le milieu du golf et du sport depuis des décennies. Il a décidé de sauter à bord de l’équipage du navire de First Tee – Premier départ afin d’aider le programme à attirer la jeunesse. Sa motivation dépasse les limites du sport.

Celui qui fait carrière dans le milieu de la finance estime que le golf permet d’apprendre d’importantes leçons de vie.

«On parle d’éthique, de confiance et de discipline. Dans le milieu des affaires, ce sont des valeurs que l’on doit retrouver. Le but de ce programme, c’est entre autres de leur enseigner ça.

«Quel autre sport force un joueur à s’imposer une pénalité si une règle est enfreinte? a-t-il ensuite questionné à propos des vertus du golf. On ne peut pas prétendre que les jeunes appliqueront ces principes et ces valeurs toute leur vie, mais ils en connaîtront l’existence. Le sport prépare les leaders de demain. »

Meilleure accessibilité

Parmi l’un des précieux donateurs du programme, Villeneuve croit aussi qu’en rendant le sport plus accessible dans l’industrie, ce programme pourrait trouver un véritable diamant.

«L’objectif, c’est de développer et outiller les jeunes. Ils ne sont pas tous destinés à l’élite. Mais par la force du nombre, ça se peut qu’on en trouve un. Le talent trouve toujours l’argent pour se rendre au plus haut niveau. C’est encore plus vrai au golf.»

Issu d’une famille qui ne jouait pas au golf, il a fait ses premiers pas dans la discipline comme cadet au club de golf de Cap-Rouge à l’âge de 12 ans. Sans cette expérience, il n’aurait jamais pratiqué ce sport.

«Le golf a été ma première business. Je trimballais deux sacs de golf pendant deux rondes, chaque jour ou presque. Ça me donnait 22$. Et à 15 ans, cet argent a servi à payer mon premier voyage, a-t-il raconté.

«Je souhaite que First Tee apprenne la même chose aux jeunes. Qu’il enseigne de travailler, de s’outiller et ne jamais lâcher pour obtenir ce que l’on souhaite.»