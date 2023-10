«Révolution»: les Yambo ratent leur retour

Les frères Brayan et Dilan Yambo ont raté leur retour à Révolution, dimanche, en se retrouvant au ballottage, Jean-Marc Généreux n’ayant pas été totalement convaincu par leur proposition.

Si les maîtres étaient contents de revoir les jumeaux que l’on avait découverts à la saison 2, la lune de miel a été de courte durée. Ils ont réussi à émouvoir Mel Charlot et Lydia Bouchard avec leur numéro illustrant l’absence de leur père dans leur vie. Mais Jean-Marc est resté sur sa position, estimant que leur aura est presque plus grande que leur danse.

«Quand Jean-Marc a décidé de ne pas voter pour nous, on était réellement en panique, a confié Dilan. On a perdu confiance sur le moment. Comme on ne s’attendait pas à être mis au ballottage, on n’avait rien préparé. Heureusement, on était bien entourés.»

Les deux frères n’ont pas eu beaucoup de temps pour préparer une nouvelle chorégraphie, mais ils ont mis tous leurs efforts pour se dépasser.

«Ç’a été très motivant et c’est la raison pour laquelle on fait cette compétition, a avancé Brayan. C’est pour nous faire évoluer différemment et nous pousser encore plus loin. Mais juste le fait d’en parler, je ressens encore du stress.»

Photo fournie par OSA Images

Leur prestation au ballottage a finalement prouvé qu’ils avaient le talent, la créativité et la technique pour rester dans l’émission.

Après leur première participation en 2019, les Yambo ont été très médiatisés.

«On ne s’attendait pas que ça prenne une telle ampleur, ont raconté les jumeaux. On a voulu faire l’émission simplement pour le plaisir. Mais on a vu que les gens s’étaient vraiment attachés à notre histoire. Le public a été sensible à ce qu’on vivait. C’est vraiment magique, tout ce que ça nous a apporté.»

S’ils reviennent cette année, c’est pour montrer leur évolution, et surtout pour le plaisir. «On souhaite aussi montrer une nouvelle facette des Yambo, un côté plus vulnérable, que personne n’a vu jusqu’à présent, a précisé Dilan. On veut vraiment grandir en tant que danseurs à travers cette expérience.»

Photo fournie par OSA Images

Son frère a ajouté du même souffle: «On est passionnés par nos études, on est actuellement à l’université pour devenir des infirmiers praticiens spécialisés. Mais on est aussi passionnés par la danse, on n’arrêtera jamais de danser, peu importe ce qu’on fera comme métier.»

Les candidats sauvés cette semaine à Révolution:

Sébastien Leroux, 18 ans, Orléans (Ontario)

Isabelle Sue, 22 ans, Brossard

Lil Rem, 34 ans, Montréal

Les candidats sauvés au ballottage: