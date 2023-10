«Révolution»: Sébastien revient prendre sa revanche

La lancée de Sébastien Leroux s’est arrêtée aux quarts de finale, dans les duos improbables, la saison dernière. Il est revenu dans la compétition, ce dimanche, avec la ferme intention d’être le premier soliste à remporter Révolution.

Au moment même où il a quitté la scène de Révolution, l’an dernier, Sébastien était déterminé à prendre sa revanche.

«Mon instinct me disait d’y retourner immédiatement. C’était une déception d’être éliminé, je ne savais pas si ce serait encore en solo ou dans un autre format, mais je savais que j’allais revenir.»

Ce sentiment d’expérience inachevée a motivé le jeune danseur, qui a terminé son secondaire entre-temps.

Photo fournie par OSA Images

«Révolution, ce n’est pas seulement la danse, c’est aussi une expérience globale devant les caméras, les interactions avec les danseurs, l’apprentissage des uns et des autres... Ça me motive également à poursuivre l’entraînement et de continuer à grandir dans mon art.»

Pour le moment, Sébastien ne veut pas intégrer une école de danse: il préfère tenter sa chance en devenant professionnel.

Photo fournie par OSA Images

«J’ai une technique assez avancée, mais cette saison, je veux mélanger ça avec mon côté artistique. Je trouve que j’ai beaucoup changé, depuis l’an dernier, dans mon approche créative, dans mes chorégraphies. J’ai vraiment poussé la partie artistique à fond.»

Son but est maintenant de prouver aux maîtres qu’un danseur solo peut gagner la compétition. «Je vise uniquement la finale. Ce serait vraiment le fun si un solo pouvait gagner. Par le passé, c’est majoritairement des duos et des trios qui ont remporté le 100 000$, mais je suis prêt à changer ça.»