Un avantage énorme grâce aux partisans des Alouettes

Les partisans de Montréal connaissent leur football et savent être bruyants au bon moment. C’est la raison pour laquelle l’avantage de jouer un match éliminatoire à domicile est énorme pour les Alouettes.

Le rendez-vous est déjà donné pour le samedi 4 novembre au stade Percival-Molson. Les spectateurs auront alors un rôle à jouer, celui de nuire au quart-arrière adverse, principalement au moment d’appeler les jeux offensifs.

Pour les joueurs des Alouettes, tout sera au beau fixe sur le terrain, mais également à l’extérieur alors que la routine sera plus facile à respecter. Jouer à domicile aide à la préparation alors que les distractions sont moins nombreuses.

Je ne pourrais confirmer que c’est encore le cas, mais il fut une époque où Montréal était la ville du vice au sein de la Ligue canadienne de football. Il n’était pas rare de retrouver quelques joueurs des clubs adverses dans certains établissements du centre-ville... Ceci étant dit, chaque destination a ses particularités, encore plus durant les éliminatoires.

En Saskatchewan, les téléphones sonnent souvent au beau milieu de la nuit dans les chambres d’hôtel. Des partisans un peu intenses des Roughriders s’amusent ainsi à déranger le sommeil des adversaires. Je ne peux accuser personne, mais c’est étrange que l’information concernant le nom de l’hôtel et les numéros de chambres se retrouvent ainsi dans les mains des partisans.

À Calgary, là où j’ai joué pendant une décennie avec les Stampeders, ce sont les klaxons des voitures qui se faisaient entendre durant la nuit aux abords de l’hôtel du club ennemi. Somme toute, c’est durant le match que le bruit causé par les partisans fait le plus de dommages et les amateurs des Alouettes l’ont bien compris.

Roder l’équipe

Les Alouettes et les Tiger-Cats se retrouvent dans une position particulière alors qu’ils s’affronteront d’abord le samedi 28 octobre, également à Montréal, pour conclure leur saison régulière avant d’en venir aux prises au premier tour des éliminatoires.

Il faut s’attendre à du jeu physique entre les deux équipes lors du dernier match de la campagne, mais personne n’aura l’intention de blesser un adversaire. L’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas ne changera pas sa mentalité alors qu’il veut gagner chaque match. Par contre, on devine que cette partie du 28 octobre servira à roder l’équipe en vue de la rencontre suivante. Je serais étonné que les partants soient utilisés durant tout le match. Il faudra aussi tenir compte des subtilités liées à la masse salariale.

On peut aussi prévoir des jeux courts chez les deux formations, des courses au centre et de courtes passes. Les clubs éviteront de dévoiler de longs jeux et on voudra logiquement éviter les blessures. Il s’agira d’un match très défensif, possiblement à bas pointage, avant le feu d’artifice du mois de novembre au stade Percival-Molson. D’ici là, les Alouettes profiteront d’un congé au cours de la prochaine semaine.

Propos recueillis par Benoît Rioux