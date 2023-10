ARSENAULT, Jeanne, s.s.a.



À La Maison d'Esther, Lachine, le 10 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée soeur Jeanne Arsenault, s.s.a. Originaire de Egmont Bay, Île-du-Prince-Édouard, elle était la fille de feu Philibert Arsenault et de feu Margaret Arsenault.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Denise (feu Léo Arsenault), sa belle-soeur Aurore Arsenault (feu Fidèle Arsenault) et plusieurs neveux et nièces.Les funérailles auront lieu à la chapelle de747 avenue Esther-Blondin, Lachinele mercredi 18 octobre 2023 à 13h30. La famille sera accueillie à partir de 12h30.