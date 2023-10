Ado morte de froid à Waswanipi: les recherches infructueuses des policiers pointées du doigt

Le décès d’une adolescente morte par hypothermie après être tombée dans un fossé lors d’une froide nuit d’octobre dans le Nord-du-Québec aurait pu être évité si les policiers avaient effectué des recherches plus minutieuses, estime une coroner.

À lire aussi : Pas moins de 142 Québécois sont morts de froid depuis six ans

« Le comportement des trois policiers et leur façon de procéder à la recherche d'une femme nue à l'extérieur par une nuit froide s'écarte de la façon d'agir de professionnels qui ont prêté serment de protéger et de servir la population », déplore la coroner Me Karine Spénard dans son rapport sur le décès de Neebin Icebound.

À minuit le 9 octobre 2022, l’adolescente de 16 ans est tombée dans un fossé alors qu’elle était en état d’ébriété. La température était autour de zéro degré cette nuit-là dans la petite communauté crie de Waswanipi.

Son amie qui marchait avec elle a essayé de l’aider à se relever, mais en vain. Elle est partie rejoindre le reste du groupe en laissant Neebin derrière. L’amie assure avoir averti un policier qui l’a raccompagnée chez elle deux heures plus tard, mais ce dernier dit ne pas en avoir eu connaissance.

Dix minutes de recherches

Dans tous les cas, un passant qui a vu une femme à demi nue couchée au sol est rentré chez lui pour aviser les policiers vers 4h26 du matin.

Des patrouilleurs du Service de police de Eeyou Eenou et de la Sûreté du Québec ont rapidement entrepris des recherches en utilisant une lampe de poche ainsi que les lumières latérales de leur véhicule pour éclairer la rue et la chaussée.

Les policiers sont passés tout près de l’adolescente– à environ 200 mètres –, mais ils n’ont jamais emprunté la rue où elle se trouvait. Après une dizaine de minutes de recherche, ils ont averti la répartition qu’ils n’avaient pas retrouvé la femme et n’ont pas rédigé de rapport.

« Il s’en est donc fallu de peu pour qu’ils la trouvent », souligne la coroner.

Détrempée, Neebin Icebound a été retrouvée en ne portant qu’un chandail à manche courte vers 6h49 le matin. Elle se trouvait alors un peu plus loin de l'endroit où elle était tombée.

Ce sont d’autres jeunes hommes qui ont alerté les autorités après l’avoir vue. Son décès a été constaté dans une clinique.

Étonnant

La coroner trouve étonnant que les recherches ne se soient pas poursuivies plus longtemps ni de manière plus large considérant qu’une femme possiblement en danger et vêtue inadéquatement se trouvait à l’extérieur par un temps pluvieux et froid.

« Cette femme a pu être victime d'un acte criminel, être intoxiquée ou simplement malade. Comme les policiers n'avaient pas l'information, il était doublement important d'être vigilants », estime Me Spénard.

Elle se questionne aussi sur le fait que les trois policiers prenaient place dans deux véhicules différents, qui se sont suivis tout le long des recherches.

« Il est permis de se [...] demander si Neebin aurait été trouvée dans la mesure où les véhicules avaient emprunté des chemins et rues différents, couvrant ainsi un territoire plus vaste », écrit-elle.

Le Directeur des poursuites pénales et criminelles a décidé de ne pas porter d'accusations criminelles contre les policiers impliqués au terme de l’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes.

« Mais je considère que le Commissaire à la déontologie policière devrait se pencher sur la façon de travailler des policiers dans le présent dossier, afin de s'assurer que les policiers adoptent une conduite professionnelle », précise la coroner, Me Karine Spénard.

Notre Bureau d'enquête rapportait en février dernier que 142 décès par hypothermie sont survenus au Québec entre 2015 et 2021, et les Autochtones sont fortement surreprésentés dans ces statistiques.