Arbre emblématique abattu: le suspect déplore plus de problèmes que «s’il avait commis un meurtre»

Le bûcheron britannique suspecté d’avoir passé la scie à chaîne dans l’emblématique arbre de Sycamore Gap au Royaume-Uni, apparaissant dans le film «Robin des Bois», serait forcé de se promener avec une perruque blonde pour éviter d’être reconnu dans la rue.

«Celui qui a fait ça sera condamné à 10 ans de prison pour un arbre. Les gens passent devant moi et me lancent ces regards, comme si j’étais une merde. Si j’avais commis un meurtre, j'aurais moins de soucis, vous savez ça?», a déploré Walter Renwick, 69 ans, à «The Sunday Times», selon «The Independent».

Le sexagénaire, qui avait été arrêté en lien avec l’abattage de l’arbre emblématique du mur d’Hadrian vers la fin du mois de septembre, a relaté dimanche être désormais forcé de dissimuler son identité sous une perruque blonde à la Rod Stewart pour s’éviter la foudre en public, selon le média britannique.

Pourtant, l’ancien bûcheron libéré sous caution, qui se décrit comme «l’une des personnes les plus ennuyantes de la terre», persiste à clamer son innocence en indiquant qu’il écoutait simplement Netflix au moment où l’arbre aurait été mis à terre.

Il a ajouté au «Sunday Times» avoir appris la nouvelle de son frère le soir suivant.

Près de trois semaines depuis qu’une souche remplace le fameux arbre qui apparaissait notamment dans le film «Robin des Bois: prince des voleurs» de 1991, aucun suspect n’a encore été accusé formellement pour le crime, et l’enquête se poursuit, selon «The Independent».