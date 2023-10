«C’est juste la pointe de l’iceberg»: des milliers de chutes extérieures à Montréal mènent à l'hôpital

Les trottoirs, stationnements et autres lieux publics de Montréal ont été le théâtre de près de 14 000 chutes de 2016 à 2020, dont plus de la moitié ont mené à l’hôpital, révèle une toute première étude de la Santé publique.

Ces accidents touchent aussi en forte majorité les personnes de 50 ans et plus, selon la Direction de santé publique de Montréal, qui a réalisé cette étude en se basant sur les interventions menées par Urgences-santé.

Nombre de chutes extérieures selon l'âge et le genre

Sur l'île de Montréal de 2016 à 2020

«C’est juste la pointe de l’iceberg, souffle Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, à propos des données uniquement montréalaises et liées à un appel aux ambulanciers. Mais ça démontre l’importance de mieux entretenir notre réseau piétonnier.»

«[Les chutes] sont une cause majeure de blessures sur la route, mais elles ne sont pas comptabilisées», déplore-t-elle, d’où l’importance de cette première étude.

Direction régionale de la santé publique de Montréal

Avec ces données, la Santé publique démontre que les gens plus âgés sont plus à risque de chutes graves. Ces accidents sont aussi plus fréquents dans les endroits densément peuplés et lors de gel ou dégel, notamment.

Nombre de chutes extérieures selon le mois de l’année

Sur l'île de Montréal de 2016 à 2020

Si les constats n’ont rien d’étonnant pour Piétons Québec, Mme Cabana-Degani espère qu’ils pourront sensibiliser les villes et le gouvernement.

Car dans 63% des chutes, la personne a dû être emmenée à l’hôpital pour ses blessures.

Types d'interventions post-chutes extérieures à la suite d'un appel à Urgences-santé

Sur l'île de Montréal de 2016 à 2020

«Souvent, c’est comme acquis qu’on va déneiger les rues, mais les trottoirs, c’est s’il reste du budget et si ce n’est pas trop cher. Mais les piétons ont droit à la mobilité, même en hiver», plaide Mme Cabana-Degani.

«C’est un fardeau important, souligne François Tessier, l’un des coauteurs de l’étude, à propos des chutes. Mais on ne veut surtout pas que les gens arrêtent de marcher.»

Répartition des chutes extérieures par arrondissements

Sur l'île de Montréal de 2016 à 2020

D’où l’importance de prioriser les piétons et de veiller à l’entretien des espaces publics, ajoute-t-il.

La Ville a notamment un rôle à jouer en épandant des abrasifs sur les trottoirs, mais aussi les commerces, puisqu’une majorité de chutes surviennent dans des stationnements.

Nombre de chutes extérieures selon le lieu

Sur l'île de Montréal de 2016 à 2020

Pour sa part, le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, dit applaudir l'initiative de la santé publique. Il souligne que la Ville dépense 187 millions $ en déneigement pour environ 190 cm de neige reçue chaque hiver. Montréal étend 200 000 tonnes de sel et gravier selon le principe de la «bonne quantité au bon moment».

Réduire les chutes sur les 6000 km de trottoir de la métropole fait partie des plans de la Ville, poursuit M. Sabourin.

En moyenne, Montréal compte environ 25 réclamations ces cinq dernières années pour des chutes extérieures, où la responsabilité de la Ville a été démontrée.