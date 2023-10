Clients d’escortes mineures : Un père de famille écope de six mois

Un père de famille montréalais qui avait répondu à une annonce d’escorte en pensant coucher avec une mineure, mais qui était plutôt tombé sur une agente d’infiltration, a finalement écopé de six mois d’incarcération.

« Même si c’était une policière [dans la chambre d’hôtel], il était prêt à coucher avec une mineure. Je considère que c’est un crime grave, l’objectification des enfants est hautement blâmable », a commenté le juge Christian M. Tremblay, ce lundi au palais de justice de Montréal.

L’air penaud et muni d’une grande valise de voyage contenant ses effets personnels, Jean-Sébastien Monette, 44 ans, a ainsi pris le chemin des cellules, pour son crime commis à l’été 2019.

Submergée d’appels

À l’époque, il était tombé sur une annonce d’escortes en ligne, qui présentait une photo d’une jeune femme avec la mention « petite Lolita avec peau hyper douce ». Tout comme 165 autres personnes, Monette y avait répondu.

Sauf que si la majorité a cessé toute communication quand la « prostituée » avait affirmé être âgée de 16 ans, Monette avait fait fi de l’âge annoncé. Ainsi, quand il s’est présenté à l’hôtel avec 120 $ en poche, il s’est fait passer les menottes aux poignets.

Six autres personnes, âgées de 26 à 54 ans, avaient aussi été arrêtées sur place.

Pris les culottes à terre et face à une preuve accablante, Monette avait finalement plaidé coupable d’avoir tenté d’obtenir des services sexuels d’une mineure moyennant rétribution.

Soutien familial

Or, il s’agit d’un crime grave, si bien que même si Monette a toujours eu une vie rangée, sans aucun démêlé avec la justice dans le passé, il n’a pas pu échapper à la prison.

« C’est un père de famille de trois enfants qui a fait une énorme, énorme erreur », a soutenu son avocat Me Jean-Louis Poulard.

Sa conjointe, qui est au courant des accusations, le soutiendrait toujours. Quant à l’accusé, qui est le soutien financier de sa famille, il regrette profondément son geste, a assuré l’avocat.

« Je suis certain qu’il ne sera plus tenté de faire ça, a d’ailleurs commenté le juge. Il va payer pour [le crime], on espère que la réhabilitation soit au rendez-vous. »

Sauf qu’en attendant, Monette n’a pas pu échapper à la prison. Et une fois sa peine purgée, il devra respecter une probation de deux ans, en plus d’être inscrit au registre des délinquants sexuels.

« C’est sûr que je ne reviendrai pas ici », a laissé tomber Monette, à la toute fin de l’audience.