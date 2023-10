De Marilyn Monroe à Taylor Swift

Après deux semaines intenses de rumeurs, la chanteuse internationale Taylor Swift et le joueur vedette de football Travis Kelce se sont affichés comme un véritable couple le week-end dernier à New York. Ils se tenaient la main à leur arrivée à l’après-party de l’émission Saturday Night Live, samedi soir. L’autrice-compositrice-interprète de 33 ans et l’ailier rapproché de 34 ans des Chiefs de Kansas City se sont également embrassés sans gêne, selon ce qu’a rapporté le site web Page Six.

PHOTO MEGA/WENN

Depuis longtemps, les histoires d’amour entre les artistes et les sportifs ont fasciné les admirateurs.

Voici quelques exemples d’idylles ayant fait couler beaucoup d’encre.

Joe DiMaggio et Marilyn Monroe

L’une des plus anciennes relations entre un sportif et une artiste remonte à près de 70 ans quand la vedette des Yankees de New York a marié la mannequin, actrice et chanteuse en 1954. Bien qu’ils aient divorcé quelques mois plus tard, les deux stars sont restées des amis jusqu’au décès de Marilyn Monroe en 1962.

Dennis Rodman et Madonna

La relation entre l’enfant terrible de la NBA et la reine de la pop n’aura duré que deux mois en 1994, mais aura fait le bonheur des journaux à potins. Des rumeurs ont aussi voulu que Madonna fréquente le joueur de baseball Alex Rodriguez en 2008. Toutefois, les deux célébrités ont toujours affirmé n’être que des amis.

blj/Photo by Barbara L. Johnston REUTERS

AgenceQMI

Alex Rodriguez et Jennifer Lopez

Parlant de l’ancien des Mariners de Seattle, des Rangers du Texas et des Yankees de New York, il a également eu une courte relation avec l’actrice Cameron Diaz avant de devenir le conjoint de la chanteuse et comédienne Jennifer Lopez, entre 2017 et 2021.

AFP

David et Victoria Beckham

Mariés depuis 24 ans, l’ex-joueur de soccer et l’ancienne Spice Girls font tourner les têtes partout où ils passent. Le célèbre couple britannique qui a eu quatre enfants est plus populaire que jamais avec la sortie d’un documentaire de Netflix sur l’athlète intitulé Beckham.

Photo d'archives

Tom Brady et Gisele Bundchen

Pendant de nombreuses années, le quart-arrière gagnant de sept Super Bowl et la mannequin brésilienne ont fait les manchettes de tous les magazines. Ils se sont rencontrés en 2006, ont échangé leurs vœux en 2009 et après avoir eu deux enfants, ils se sont laissés l’an dernier.

Photo d'archives, AFP

Dustin Johnson et Paulina Gretzky

Le golfeur américain et la mannequin, actrice et chanteuse qui ont échangé leur alliance en 2002 ont deux garçons. Paulina est la fille du célèbre hockeyeur Wayne Gretzky et de l’actrice américaine Janet Jones. Ces deux derniers s’étaient croisés lors d’un match de basketball des Lakers de Los Angeles en 1987.

Photo d'archives, AFP

Tiger Woods et Elin Nordegren

La légende du golf et la mannequin suédoise se sont mariées trois ans après avoir fait connaissance lors d’un tournoi en 2001. Les parents de deux enfants ont surtout fait parler d’eux quand des rumeurs voulant que Woods ait trompé sa femme ont fait la une des journaux en 2009. Ils ont divorcé l’année suivante et Nordegren a reçu 100 millions $.

Photo d'archives, ZUMA Press

Lance Armstrong et Sheryl Crow

Après un premier divorce en 2003, le cycliste sept fois champion du Tour de France – il a perdu ses titres en raison de dopage – a commencé à fréquenter la chanteuse Sheryl Crow, qu’il a fiancée en 2005. Ils ont cependant mis fin à leur relation l’année suivante.

REUTERS/Phil McCarten

Tony Parker et Eva Longoria

Le joueur de basketball français et l’actrice de la populaire série Beautés désespérées semblaient si amoureux depuis le début de leur relation en 2004. Ils se sont mariés en 2007, mais quelques mois plus tard, des rumeurs d’infidélité de la part de l’étoile des Spurs de San Antonio ont fait surface. Le couple a mis fin à leur union en 2010.

Carrie Devorah / WENN.com

Tony Romo et Jessica Simpson

L’ex-quart-arrière des Cowboys de Dallas et la chanteuse ont formé un couple célèbre de 2007 à 2009.

REUTERS; JESSICA RINALDI

Mike Fisher et Carrie Underwood

L’ancien attaquant des Sénateurs d’Ottawa et des Predators de Nashville et la vedette du country et de la pop ont fait connaissance après un concert de la gagnante du concours American Idol à Ottawa en 2008. Deux ans plus tard, ils se sont mariés et ils ont eu deux garçons.

AFP

Gerard Pique et Shakira

Le joueur de soccer espagnol et la chanteuse sont nés le même jour, la Colombienne étant plus âgée de 10 ans. Ils se sont rencontrés quand le défenseur a fait une apparition dans le vidéoclip de Waka Waka (This Time for Africa), la chanson officielle de la Coupe du monde 2010. Ils ont eu deux garçons, mais ont annoncé leur séparation l’an dernier.

Dwyane Wade et Gabrielle Union

Après un premier mariage, la relation de l’ancien champion de la NBA avec l’actrice n’a pas été facile. Ils se sont quittés plusieurs fois en raison de leur carrière respective. Ils se sont promis fidélité en 2014 et l’étoile de la NBA est devenu père pour une quatrième fois en 2018.

AFP

Russell Wilson et Ciara

Environ un an après la fin de son premier mariage, le quart-arrière a commencé à fréquenter la chanteuse et danseuse. Ils sont devenus mari et femme en 2016 et ont eu une fille et un garçon. Le couple a aussi publié un livre pour enfants.

Getty Images via AFP

Justin Verlander et Kate Upton

Quoi de mieux qu’une victoire en Série mondiale pour demander sa blonde en mariage? C’est exactement ce qu’a fait le lanceur des Astros de Houston Justin Verlander après avoir été sacré champion de la MLB en 2017, après quatre ans de concubinage. Ils ont eu une petite fille en 2018.

AFP

Au Québec

Elisha Cuthbert et Dion Phaneuf

L’actrice née en Alberta mais ayant grandi dans l’arrondissement de Greenfield Park, à Longueuil, est devenue l’épouse du hockeyeur Dion Phaneuf en 2013. La vedette du film La Fille d’à côté a eu deux enfants avec le retraité défenseur des Flames de Calgary, des Maple Leafs de Toronto, des Sénateurs d'Ottawa et des Kings de Los Angeles. Auparavant, elle avait notamment été vue avec l’ancien du Canadien Mike Komisarek et elle a entretenu une relation avec la petite peste Sean Avery.

Photo d'archives, AFP

Maripier Morin et Brandon Prust

Le couple formé de l’animatrice et comédienne et l’ex-agitateur du Canadien a vu le jour en 2010. Les deux tourtereaux chouchous des Québécois se sont fiancés en 2017 et se sont mariés deux ans plus tard. Après qu’ils ont fait la fête pendant neuf ans, leurs chemins ont pris des directions opposées.

Photo d'archives, Didier Debusschère

Étienne Boulay et Maïka Desnoyers (et Guillaume Latendresse)

L’ancien joueur de football des Alouettes et la courtière immobilière ont fêté leurs 10 ans de relation amoureuse en janvier. Déjà parent d’un enfant chacun, les deux animateurs ont eu deux filles ensemble. Auparavant, Maïka Desnoyers a été en couple avec le hockeyeur Guillaume Latendresse avec qui elle a eu un garçon. L’ancien attaquant du Canadien et aujourd’hui analyste à TVA Sports a aussi eu une fille avec la chanteuse Annie Villeneuve.

Martin Chevalier / JdeM

Catherine Laflamme et Kristopher Letang

Le triple champion de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh est marié depuis 2015 avec la participante d’Occupation Double en 2007. Les parents de deux enfants ont passé à travers plusieurs épreuves, dont une fausse-couche et deux accidents vasculaires cérébraux du défenseur.