Démocratiser les musiques classiques: l’Opéra de Québec veut être plus accessible

L’Opéra de Québec veut moderniser son approche pour tenter d’attirer une clientèle plus hétéroclite dans ses salles de spectacle.

La saison 2023-2024 de l’Opéra de Québec sera lancée, le 21 octobre, par la présentation du spectacle Lucie de Lammermoor. Même si l’œuvre date du 19e siècle, le directeur général et artistique de l’Opéra de Québec, Jean-François Lapointe, tient à ce que le produit présenté soit modernisé pour être plus accessible.

«Ça demeure le même opéra, mais on peut y amener une vision nouvelle avec la mise en scène et le langage qu’on utilise, entre autres», explique-t-il.

Le concert Lucie de Lammermoor sera d’ailleurs surtitré, sur un écran au-dessus de la scène, pour en permettre une meilleure compréhension.

Encourager les jeunes à s’y intéresser

Depuis plusieurs années, l’Opéra de Québec invite des élèves du secondaire à assister aux répétitions générales de ses concerts, une initiative qui commence à porter ses fruits.

«Pour beaucoup d’entre eux, c’est la première fois qu’ils assistent à un opéra», note M. Lapointe. «Pendant la dernière saison, j’ai été agréablement étonné lorsqu’à trois reprises, des spectateurs sont venus nous voir pour dire qu’ils avaient découvert l’opéra pendant une sortie scolaire et qu’ils y sont maintenant abonnés», se réjouit le baryton d’expérience.

Avec seulement deux productions par saison, la marge de manœuvre pour se diversifier est plutôt mince pour l’Opéra de Québec, mais le Festival organisé pendant la saison estivale aide beaucoup en ce sens.

«Le Festival d’opéra de Québec nous permet de faire des spectacles de rue gratuits, ce qui rapproche des gens et nous rend beaucoup plus accessibles», soutient M. Lapointe. «L’an dernier nous présentions en tout 37 spectacles par jour, durant les 11 jours du Festival; on peut donc ratisser assez large dans notre offre.»

Les vedettes de l’opéra aiment travailler à Québec

Le milieu de l’opéra étant beaucoup plus développé et lucratif en Europe, on est en droit de se demander ce qui peut inciter de grands noms de cette discipline, comme la Belge Jodie Devos – qui a déjà foulé les scènes de l’Opéra national de Paris –, à faire partie d’un concert en sol canadien.

«Ce n’est pas le salaire en tout cas!» lance sans hésiter et en riant M. Lapointe. «Outre notre réputation d’offrir des productions de qualité, on a la réputation de travailler dans la collégialité et dans le plaisir; il n’y a pas de crises ou de tensions qui rendent le travail compliqué», se réjouit-il.

Le concert en quelques mots

Par son thème, Lucie de Lammermoor rappelle l’histoire de Roméo et Juliette, où deux jeunes amants issus de familles rivales demeurent fidèles jusqu’à la mort.

Le concert Lucie de Lammermoor sera présenté par l’Opéra de Québec les 21, 24, 26 et 28 octobre au Grand Théâtre. Il s’agit de la première coproduction de l’Opéra de Québec avec un grand théâtre européen, en l’occurrence l’Opéra de Tours, institution française qui a ouvert ses portes à la fin des années 1800.