Des employés de l’ambassade canadienne en Israël quitteront le pays

Les employés non essentiels de l’ambassade du Canada en Israël ont reçu la directive de quitter le pays en raison du niveau de sécurité qui y est de plus en plus incertain à l’aube d’une éventuelle offensive terrestre de l’État hébreu au nord de la bande de Gaza.

C’est ce que rapporte le réseau Global News, citant une source au sein du gouvernement fédéral, ajoutant que certains employés auraient déjà entamé leurs démarches pour rentrer au Canada.

Les membres de la famille de différents employés diplomatiques auraient également reçu la directive de quitter Israël, ce qui serait considéré comme une pratique courante dans ce genre de circonstance.

Les États-Unis avaient pour leur part donné la permission aux employés non essentiels de leur embrassade de quitter le pays le samedi 14 octobre.

Des vols de rapatriement permettant aux Canadiens qui se trouvent en Israël de quitter vers Athènes ont permis à plus de 1200 personnes de quitter le pays en date du 16 octobre, depuis le début du conflit opposant l’État hébreu au Hamas.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a par ailleurs recommandé lundi aux Canadiens qui se trouvent au Liban de quitter le pays «tant que des vols commerciaux sont encore disponibles».

Dans un discours livré à la Chambre des communes en après-midi lundi, le premier ministre Justin Trudeau a de son côté demandé la libération de «tous les otages» détenus par le Hamas, dont trois Canadiens portés disparus qui «pourraient être tenus en otage».