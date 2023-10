Frais de scolarité pour les Canadiens anglophones: la mairesse de Sherbrooke demande une exception

La mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin demande au gouvernement du Québec de dispenser les étudiants étrangers et canadiens qui fréquentent l’Université Bishop’s de la hausse des frais de scolarité annoncée la semaine dernière. Selon elle, cette mesure «menace carrément la survie de l’institution» en Estrie.

«C’est tout le milieu de Sherbrooke qui se sent concerné par cette mesure-là qui carrément pourrait mettre fin aux activités de l’Université Bishop’s très rapidement s’il n’y a pas d’ajustements importants apportés», averti Évelyne Beaudin.

Dans un souci de protection du français, le gouvernement de la CAQ a annoncé vendredi dernier que les frais de scolarité pour un étudiant canadien provenant de l’extérieur du Québec, actuellement de 8992 $, passeront à près de 17 000 $ annuellement dès l’an prochain, ce qui permettra de couvrir l’ensemble des coûts liés à leur formation.

«Moi je suis tout à fait d’accord avec les mesures qui sont instaurées par le gouvernement du Québec pour protéger le français là où il est menacé. Actuellement le français est menacé surtout à Montréal, à Sherbrooke le français n’est pas menacé par la communauté anglophone, soutient la mairesse. Donc on ne peut pas faire du mur à mur.»

Sur les quelques 2650 étudiants qui fréquentent l’université anglophone sherbrookoise, environ le tiers proviennent de l’extérieur du Québec.

«Les programmes qui sont offerts à l’Université Bishop’s coûtent à peu près la même chose que dans le reste du Canada. Et là le prix doublerait et même plus. Donc c’est sûr que l’incitatif devient complètement absent. Doubler les frais de scolarité pour 30 % de la clientèle, c’est sûr que ça menace carrément la survie de cette institution-là sur notre territoire», a indiqué Mme. Beaudin, qui insiste sur l’importance des retombées économiques engendrées par la présence de ces étudiants à Sherbrooke, particulièrement pour le secteur de Lennoxville.

La mairesse de Sherbrooke dit avoir soumis sa demande au ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, lors d’une rencontre tenue lundi matin. Elle affirme également qu’une mobilisation de tous les acteurs du milieu régional est à prévoir si le gouvernement ne fait pas marche arrière.