Grosse cagnotte au Canadien: sept gagnants se sont partagé 168 657,50$

La somme amassée par le tirage 50/50 samedi soir au Centre Bell lors du match avec le Canadien et les Blackhawks frappe l’imaginaire: 337 315$. On ne voit pas ça tous les jours.

• À lire aussi - La blessure à Dach profite à Harvey-Pinard: il jouera au sein du premier trio contre le Wild

Il y a donc un groupe de sept gagnants qui se sont partagé la moitié de la cagnotte, soit 168 657,50$.

On est loin des sommes habituelles, mais il y a une explication et c’est Geneviève Paquette, directrice de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, qui nous la fournit.

«Pour commencer la saison en force, on a fait un gros lot combiné des matchs préparatoires avec le match d’ouverture, ce qui est permis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ).

«On voulait essayer quelque chose de différent et ce qu’on souhaitait c’est que lors du match d’ouverture le jackpot soit élevé pour stimuler les ventes.»

Plus intéressant

Si c’est la directrice de la fondation de l’équipe qui nous en parle, c’est parce que les sommes amassées par ces tirages vont directement à cet organisme sans but lucratif.

Autre explication, les résidents du Québec peuvent désormais acheter des billets en ligne pour ces tirages alors qu’avant, il fallait être présent au Centre Bell pour participer.

«[Les] changements de règles de la RACJ, ça ouvre des possibilités et ce sont tous les organismes à but non lucratif qui en profitent, explique Geneviève Paquette. Ça nous permet de générer plus de revenus et de faire plus de gagnants ailleurs en province.»

C’est depuis l’an passé qu’il est possible de faire l’achat de billets en ligne pour ces tirages. D’ailleurs, les Remparts de Québec, de la LHJMQ, ont eu un tirage à plus de 640 000$ lors des séries éliminatoires, le printemps dernier.

En hausse

Sans surprise, cette nouvelle possibilité permet à la Fondation d’accroître ses revenus.

«Juste avant la pandémie, on avait une moyenne d’environ 60 000$ par match. L’an passé, ç’a augmenté à près de 74 000$ et on espère augmenter encore», confie Mme Paquette.

L’année dernière, ces tirages ont généré des ventes d’un peu plus de trois millions de dollars, dont un peu moins de la moitié est revenue à la Fondation qui doit payer certains frais administratifs, comme les frais liés au paiement par carte de crédit.

Ces fonds vont directement au programme Bleu-blanc-rouge qui vise à doter le Québec de patinoires extérieures réfrigérées. La Fondation va d’ailleurs bâtir une 14e patinoire à Saint-Jérôme cette année.

Les coûts de construction ont explosé au fil des années. Inaugurée en 2009 dans le quartier Saint-Michel, la première patinoire avait coûté entre 1,2 et 1,4 M$. Celle de Saint-Jérôme est dotée d’un budget de 2,4 M$, notamment parce qu’on opte maintenant pour un système de refroidissement plus écologique qui coûte plus cher.

Au-delà de l’entendement

Geneviève Paquette rêve de chiffres de vente comme on peut en voir en Alberta. La ville d’Edmonton est d’ailleurs championne des tirages 50/50. Lors du match d’ouverture des Oilers, samedi, la cagnotte s’est élevée à 729 255$ et il y avait de nombreux prix secondaires, dont un Ford Bronco.

Les Oilers détiennent le record pour une équipe professionnelle nord-américaine avec un montant de 14,3 M$ lors d’un match en 2020. La popularité du tirage avait causé des problèmes informatiques et forcé le report du tirage.

Lors du Championnat du monde de hockey junior de 2021, on avait cumulé plus de 34 M$ en ventes billet de tirage 50/50 pour l’ensemble de l’événement, dont près de 17,5 M$ lors de la finale.

«Les Oilers et l’Alberta sont dans une catégorie à part. Toutes les fondations rêvent de ça, reconnaît Geneviève Paquette. En Alberta, ils ont une tradition plus vieille dans les prix 50/50.»

À titre de comparaison, les Rams de Los Angeles ont établi, en 2022, un record de la NFL avec des ventes de 342 975$, battant de 10 000$ et des poussières le record établi lors du Super Bowl LIV.

Les Blue Jays de Toronto ont pour leur part établi record du Baseball majeur en septembre avec tirage spécial dont le prix s’élevait à 5 915 060$.

À voir aussi: