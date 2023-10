Ils veulent construire un abri antibombe en Israël en hommage à Alexandre Look

Des jeunes de la communauté juive d'ici veulent financer la construction d'un abri antiterroriste public en Israël en l'honneur d'un Montréalais tué par le Hamas la semaine dernière.

«Ça montre comme quoi la communauté juive de Montréal est très forte. Depuis tout ce qui est arrivé, je sens qu’elle est derrière moi et ça me donne du réconfort», a soupiré Alain Look.

Il observait alors les quelque 300 personnes rassemblées lundi soir au Centre de conférences Gelber, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, en l’honneur de son fils Alexandre Look, tué alors qu’il tentait de protéger d’autres personnes lors du massacre du Hamas dans un festival de musique au sud d’Israël.

Photo tirée du Facebook d'Alain Look

L’événement avait également pour but d’amasser des fonds, pour construire un abri antibombe public en Israël, comme celui où se trouvait Alexandre lorsqu’il a été abattu.

«Un témoignage de notre humanité»

Ce sont des jeunes de la communauté qui ont eu l’idée d’un abri antibombe, qui coûtera 118 000$, selon l’objectif de la collecte de fonds.

SIDNEY DAGENAIS / QMI

«Cet abri antibombe est plus que du béton, c’est un témoignage de notre humanité», a déclaré au micro Lauren Lieberman, qui connaissait la victime depuis qu’elle était enfant.

Elle a décrit Alexandre comme quelqu’un «de plus grand que nature» dont «la gentillesse touchait quiconque qu’il rencontrait».

«En Israël, il y a des endroits où ils n’ont pas des abris dans les maisons, donc ils doivent sortir dehors et aller dans les rues où il y a des abris antibombes», a fait savoir Robert Abitbol, de la Fédération CJA, l’association représentant les Juifs de Montréal qui organisait la soirée.

De son côté, Alain Look dit apprécier l’initiative. «En Israël, c’est la réalité de tous les jours [de vivre sous la crainte de bombardements]», mentionne-t-il.

SIDNEY DAGENAIS / QMI

Le père a confié au Journal que les derniers jours «ont été encore plus difficiles» depuis qu’il a raconté aux médias la semaine dernière avoir vu le décès de son fils en direct dans un appel vidéo.

«C’est comme une torture, comme une grande plaie ouverte. Chez nous dans la tradition, tant qu’on n’enterre pas la personne, on ne peut pas être en deuil. Donc c’est dur.»

«Ça aurait pu être n’importe qui»

Des membres de la communauté juive présents ont été affectés par le décès d’Alex, même s’ils ne le connaissaient pas.

«Ça aurait pu être n’importe qui. L’Israël, c’est notre patrie. Ça aurait pu être moi en vacances [à la place d’Alexandre]», a témoigné Amanda Heitner, 21 ans.

La soirée s’est déroulée sous un important dispositif de sécurité, alors que tous les participants devaient s’inscrire à l’avance et faire vérifier tous leurs effets personnels avant d’entrer. Plusieurs policiers du Service de police de la Ville de Montréal surveillaient également les lieux.

«On fait attention. Je pense que [l’inquiétude] s’est un peu calmée, mais on est toujours sur nos gardes», a indiqué M. Abitbol.